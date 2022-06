En una situación francamente complicada como lo ha sido para el campo es de agradecer que se haya incluido al sector citrícola dentro de las ayudas aprobadas por el ministerio por la guerra en Ucrania tal y como pedía UPA. Estas ayudas supondrán unos ingresos extra para los citricultores valencianos similares a lo percibido por la PAC. Esta ayuda que se cobrará antes del 30 de septiembre, será asignada de forma automática a todo aquel que haya solicitado la PAC en 2022 y supondrá un pequeño respiro dentro de una campaña con los precios de la gasolina, de la energía y de los insumos disparados. Por otro lado, el departamento de agricultura valenciano ha desperdiciado una oportunidad de favorecer a nuestros citricultores incrementando esta ayuda tal como permitía la norma y como solicitamos desde UPA Valencia, pero desgraciadamente está reivindicación, no se ha tenido en cuenta. Hace unas semanas mantuvimos una reunión con la Consellera de Agricultura, Mireia Mollà, en la que, entre otros asuntos, pudimos trasladarle la preocupación de UPA por las malas prácticas comerciales a las que somos sometidos los agricultores en el momento de la venta de nuestras cosechas. El incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria es sistemático, donde la venta a pérdidas ha sido el pan nuestro de cada día. Desde UPA le trasladamos la importancia para nuestro sector de aportar la máxima luz y transparencia en las transacciones comerciales de compraventa de cítricos, y de todas las demás en general, ya que estas malas prácticas suponen mucho dinero para el agricultor y oscila fácilmente entre el 3% y el 8% de su facturación, y sin duda es un lastre para la competitividad de las explotaciones agrarias valencianas. En este sentido la consellera mostró voluntad por poner en marcha la «AICA autonómica» como anunció a primeros de año. Desde UPA le solicitamos encarecidamente que dicha oficina esté operativa en la próxima campaña, que empieza en septiembre. El sector no entendería que no se pusiera en funcionamiento y se dotara de recursos materiales y humanos necesarios.