Es curioso ver cómo se asocia el fútbol a la competitividad extrema e incluso al juego sucio y no tanto a otros valores que sin duda se dan dentro y fuera del campo, como el compañerismo, la constancia o el trabajo en equipo.

Creo que criticar al fútbol vende y es posible que incluso esté de moda. Posiblemente, esto sea provocado por algunas tendencias negativas que vemos en el fútbol profesional, pero nos olvidamos de todo lo que está aportando la práctica de este deporte a nuestros pueblos, a nuestros barrios y a nuestros niños. A veces, me doy cuenta de que con la empresa pasa lo mismo. Se dice que los empresarios somos malvados capitalistas, que queremos enriquecernos a toda costa, que explotamos a los trabajadores, etc. Pero nos olvidamos de que al final estos colectivos y sus gentes son los que hacen que una región sea más o menos próspera. La verdad es que las empresas no se montan para no pagar impuestos, y la verdad es que los clubes con los que trabajamos no tienen especial interés en embrutecer a sus miembros. En nuestro fútbol regional tenemos la suerte de contar con grandes profesionales, que además en muchas ocasiones combinan sus responsabilidades en su club con otro empleo.

El trabajo del entrenador, del coordinador o del director deportivo, es vocacional. Lo pasas bien, pero echas horas, curras los sábados y digamos que no te forras. En definitiva, es muy de gente con devoción hacia su deporte favorito y que no quiere desvincularse de un mundo que sencillamente le apasiona.

Ese es también nuestro caso y por eso hemos montado una empresa de software de gestión deportiva para clubes de fútbol. En Clunnity nuestra propuesta consiste en ser el apoyo tecnológico para aquellas entidades que quieran modernizar y administrar mejor su club de fútbol con nuevas herramientas que hemos creado específicamente para ellos, muy enfocadas en la eficiencia y el ahorro de tiempo.

Nosotros también echamos muchas horas y lo de forrarse ya lo hablamos si eso, pero de momento la experiencia de poder emprender y crecer en nuestro sector fetiche está siendo impagable. Gracias a todos los que os habéis implicado con el proyecto y nos habéis ayudado a convertirnos en pocos meses en «Los de la app de fútbol».