Bye Bye, Boris Johnson

Esta semana hemos conocido la noticia de la renuncia del Primer Ministro británico, Boris Johnson, y el inicio del proceso que debe conducir a la elección de la persona que liderará el Partido Conservador y ocupará el número 10 de Downing Street, al menos hasta las próximas elecciones. Se marcha un político controvertido y populista, que condujo al Reino Unido a la ejecución formal del brexit tras la solicitud oficial cursada por su antecesora, Theresa May, en 2017. Fue precisamente la incapacidad para aprobar en el Parlamento el Acuerdo de Retirada que había negociado con Bruselas lo que provocó la salida de May del Gobierno y el ascenso de Johnson al poder. Durante su mandato, Johnson ha generado una gran incertidumbre en las relaciones post-brexit entre Europa y el Reino Unido, con lo que ello supone para la actividad de sectores económicos clave, como el agroalimentario. Sus erráticos cambios de opinión se han reforzado con amenazas de incumplimiento de los acuerdos alcanzados en cuestiones tan sensibles como la frontera con Irlanda del Norte. Las primeras valoraciones de las instituciones europeas apuntan a la esperanza de que la salida de Johnson abra una nueva era en las relaciones con el Reino Unido, en la que se puedan rebajar las tensiones previas y reforzar las relaciones políticas y comerciales. Pero hay mucha cautela, pues es necesario conocer primero quién liderará a los tories, y su visión ante los retos que plantea la nueva relación con la Unión Europea. También el sector agroalimentario está a la expectativa, esperando conocer las implicaciones directas de ese nuevo liderazgo británico. Los acontecimientos vividos me hacen echar la vista atrás, hasta 2016, cuando David Cameron quiso reforzar su posición convocando un referéndum que nos ha conducido a la situación actual. Un error de juicio sin precedentes que hoy pagamos todos, que dio alas a sectores antieuropeístas para forzar, con mentiras y medias verdades a los ciudadanos, un resultado favorable a la salida del club comunitario. En esta época de graves conflictos políticos, bélicos, económicos y sociales, son más necesarios que nunca el trabajo conjunto y el apoyo mutuo. El Reino Unido debería ser un socio estrecho y no un interlocutor de dudosa credibilidad, sometido a los vaivenes de políticos más interesados en mantener su posición de poder que en mejorar la vida de los ciudadanos que los han elegido para el ejercicio de sus cargos.