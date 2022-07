Jordi Gallardo: "Andorra cumple más que algunos países de la UE en blanqueo de capitales"

Jordi Gallardo (Andorra La Vella, 1976), presidente de Liberals d’ Andorra, partido que en coalición con Demòcrates gobierna el país de los Pirineos, es corredor de fondo y de triatlones. En 2005 entró en el sector público como secretario de Estado. Antes fue profesor de Historia y trabajó en la empresa de su familia dedicada al comercio. Licenciado en Historia por la Universitat de Lleida y máster en Dirección de Empresas por IESE es el máximo responsable del diseño y desarrollo de las actuaciones necesarias para potenciar el futuro de este pequeño Estado con dos copríncipes extranjeros (el presidente de Francia y el obispo de la Seu d’Urgell) por un acuerdo del siglo XIII. Tiene ocho millones de visitantes anuales, de los que 4,5 millones pernoctan. Y sólo 80.000 habitantes. En 2021 el ‘youtuber’ ElRubius levantó polvareda al anunciar su mudanza andorrana. El tipo de IVA general es del 4,5% frente al 21% de España y el tipo máximo del Impuesto de Sociedades es del 10%, lejos del 25% español. Esta semana ha visitado València. Se ha reunido con empresarios, emprendedores y dirigentes políticos, entre ellos con la Lanzadera de Juan Roig. Entre acto y acto mantiene un encuentro con ‘activos’, junto al Cap i casal de la capital del Túria. Ministro de Presidencia y Economía desde 2019, ha anunciado recientemente que renunciará a ser candidato a las próximas elecciones generales tras liderar Liberals d’Andorra desde 2011.

¿Qué hace el ministro de Economía en Andorra visitando ciudades del Mediterráneo?

Me atrae el dinamismo de su sector privado. Andorra es un país pequeño y un polo de atracción de inversiones para los servicios, sobre todo en turismo de proximidad, actividades financieras, inmobiliarias o sanitarias. Tiene un gran atractivo para regiones como la Comunitat Valenciana o Catalunya. También para Madrid o Aragón. Tenemos 40.000 plazas hoteleras y hemos apostado por un modelo productivo basado en la innovación y el emprendimiento.

Andorra abandonó el modelo de paraíso fiscal en 2011. «Era algo caduco», afirmó usted al poco tiempo de asumir las riendas del ministerio. ¿En la actualidad, es mucho más que un país con una tributación competitiva?

Por supuesto. No es solo un país con un modelo fiscal atractivo. Hemos abandonado esa etiqueta. Desde hace una década se ha producido un proceso de transformación hacia la economía digital. Tenemos un modelo fiscal homologado y de tributación ventajosa, en comparación con otros países de su entorno, pero eso ya no es el principal reclamo para los inversores. Aquí ya viene gente a invertir o vivir porque tenemos seguridad jurídica, sistema sanitario eficaz y con buenas conexiones telemáticas a través de un sólo operador, que por cierto es público, del Estado. El 85% de su espacio es territorio natural, solo un 15% está urbanizado. Eso no va a cambiar.

En una entrevista reciente usted dijo que «Andorra no volverá a estar en la lista de paraísos fiscales». ¿Hace los deberes en sus políticas de fiscalidad y transparencia bancaria?

Con los acuerdos de doble imposición tributaria que se comenzaron a aplicar hace algo más de una década hemos salido de la lista de paraísos fiscales. El hecho de salir de las listas de paraísos fiscales de la Unión Europea y de la OCDE, empezar el proceso de apertura a la inversión extranjera y la homologación de un sistema fiscal ya implementado con la introducción de la imposición directa a partir del 2015, creo que nos sirve para abrirnos al mundo y ser competitivos. Esa palanca, aunque está ahí, ya no se usa sobre todo para atraer inversiones. Andorra salió hace años de la lista española de paraísos fiscales tras firmar un acuerdo de intercambio de información antes y otro de doble imposición después. Andorra hace los deberes tras dejar de ser paraíso fiscal.

¿Qué soluciones propone ante la galopante inflación que acecha a toda Europa, la falta de materias primas o los problemas en las cadenas logísticas de suministros? ¿Prevé una recesión?

Tras superar las restricciones a la movilidad por el covid que aplicaron nuestros países vecinos, Francia y España, que acaparan el 45% y el 26% de las inversiones extranjeras totales anuales (843 millones de euros en 2021) y representan el 18,7% del Producto Interior Bruto (PIB), este año conseguiremos alcanzar los niveles de turismo previos a la pandemia. El paro sigue siendo estructural, con tasas inferiores al 2,4% de la población activa y el IPC podría cerrar el año con un índice próximo al 4,5%. Ahora estamos en el 7,3%. Para paliar el impacto de los precios en los residentes, sobre todo en el poder adquisitivo de las rentas medias, hemos puesto en marcha un servicio de transporte público gratuito, un IVA superreducido del 1,5% para productos de primera necesidad e higiene personal. También hemos impulsado una bonificación para el gasóleo profesional para taxistas y transportistas. No podemos aprobar una bonificación de las gasolinas como ha hecho España. Estaríamos subvencionando el consumo de carburantes de los vecinos de los pueblos cercanos a Andorra de España y Francia.

¿Se dispara la deuda pública?

El nivel de endeudamiento se ha elevado del 42% al 47% del PIB durante la pandemia por el gasto social. Tenemos una legislación que sólo nos permite superar el 45% durante dos años. Por eso elaboramos un Presupuesto de contención del sector público de cara a 2023. No prevemos recesión. Eso sí, habrá que ver cómo evoluciona el IPC. Es preocupante.

¿Cuál es la estrategia del Gobierno de Andorra más allá del comercio, el turismo y las finanzas?

El proyecto de Ley de Emprendimiento Digital e Innovación, a punto de ser aprobada por el Parlamento de Andorra, guiará las directrices de un modelo de crecimiento del PIB, donde seguirá pesando el basado en sectores maduros como comercio (que representa el 17% del total), inmobiliario (15%), turismo (14%) y financiero (12%). El tamaño del país ya no será un problema competitivo. Además, el nuevo texto facilitará proximidad a los ciudadanos y las trabas burocráticas se reducirán para iniciar actividades de ciberseguridad o ‘crowdfunding’, entre otras. Podemos ser importantes en los modelos de la nueva economía. Por ejemplo, en el ámbito de los ‘e-Sports’ (competiciones de deportes electrónicos), ya somos el quinto país del mundo en el ránking del sector. A los deportistas les atrae la altitud, las rutas de entrenamiento, las instalaciones... Andorra es el mejor país para vivir, trabajar e invertir en 2022, según Los Angeles Magazine. Con el proceso de digitalización de la economía, Andorra ha demostrado que se puede vivir conectado y el presencialismo ya no es tan importante en el mundo de la empresa. También hay residente pasivos, es decir, que buscan retirarse en un remanso de paz.

Recientemente se ha sabido que la investigación de la Justicia andorrana al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus exministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, refleja presiones por parte de los mandos policiales de la época a la Banca Privada d’Andorra (BPA) para obtener datos sobre las presuntas irregularidades financieras del clan de los Pujol. ¿Cómo lo ve el Ministro de Economía?

Sobre ese tema no me voy a pronunciar. Más temas...

Andorra no tiene aeropuerto ni conexión de tren, ¿qué hacer?

Hay estudios realizados como los que impulsa la Cámara de Comercio para construir un aeropuerto en Andorra. Hay problemas técnicos de seguridad por resolver porque está muy próximo a las estaciones de esquí. Se trata de una primera fase de análisis. Lo que sí está en marcha es un proyecto de helipuerto internacional, para conectar ciudades como Barcelona. Creemos que tendrá mercado suficiente más allá de los rescates y los servicios sanitarios.

Air Nostrum, con la que se ha reunido en su visita a València, ya opera vuelos directos desde ciudades españolas con el de Andorra-La Seu d’Urgell. ¿Habrá más?

Más allá de la ruta con Madrid, cuya ocupación ya supera la prevista, y de otros concursos públicos que pensamos publicar a finales de año, estamos negociando con otras ciudades de España como Mallorca y Málaga, donde tenemos intercambio de turistas en verano e invierno. Y fuera de España, con París y Lisboa. Hemos tenido una reunión con dirigentes de Air Nostrum para estudiar posibles nuevas rutas. Veremos.

¿A qué se debe el espectacular aumento de las previsiones de inversión extranjera en Andorra en el sector turístico?

Pues en parte a que mucha gente ha apostado por el turismo de proximidad ante los elevados costes de la energía. Desplazarse es caro y los viajes de largo recorrido este verano generarán un gasto mayor. Andorra está en una buena situación para españoles y franceses. Hemos presentado una candidatura como reserva de la Biosfera a la Unesco. La inversión se centra en los servicios. En ese sentido, Andorra atrae a creadores de contenidos en el ámbito de las redes sociales. No hemos hecho ninguna campaña para que vengan los ‘youtubers’. También vienen consultorías. Muchos son nativos digitales. Además, multinacionales como Grifols ha apostado por invertir en el ámbito de la biotecnología en Andorra.

La Ley de Inversión Extranjera que aprobará este año el Gobierno de Andorra, ¿qué cambios introduce?

Hace quince días hemos llevado al Parlamento la modificación de la Ley de inversión extranjera, que ya ha cumplido un ciclo de diez años. Habrá controles posteriores a la inversión para los países con los que tenemos convenios de doble imposición. Cualquier inversor que quiera invertir será mucho más rápido porque no habrá control previo, sino posterior. Nos permitirá ser más competitivos. A final de año, se aprobará el texto.

Los ‘Papeles de Pandora’ revelaron un canal opaco entre Venezuela y Andorra construido en Panamá. El bufete Alcogal creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 sociedades que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares originados en la Banca Privada de Andorra.

No es un tema que nos preocupe en exceso. Si salen noticias, pues ya veremos. Afectan a las personas en el ámbito individual y privado. Eso no afecta a la credibilidad de un país. ‘Pandora’ es una lista muy larga y se magnifica demasiado. Todavía nos acompaña una etiqueta, una imagen de país que estamos explicando a través del proceso de homologación o de lucha contra el blanqueo de capitales. Y todo eso en un período de tiempo muy corto. Somos más cumplidores que algunos países de la UE. Hemos corregido episodios del pasado.