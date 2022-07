Los medios económicos dedican ríos de tinta a explicar la situación económica excepcional y convulsa en la que nos encontramos. Venimos de años con tipos de interés negativos y programas de estímulo para superar la crisis financiera global y combatir el impacto económico de la covid. Estas inyecciones de liquidez, sin embargo, no tuvieron el impacto en la subida de consumo que se hubiese esperado. El dinero con dificultad llegaba a los hogares y pequeñas empresas. El dinero se invertía y no se gastaba y provocó grandes subidas de valor de todo tipo de activos por exceso de demanda inversora. Esta sobreinversión, junto con los cortes de suministro de materias primas, han llevado a la temida estanflación. Al tiempo que el consumo y la economía no crecen. Pero esta situación de inflación era un problema importante y había que hacer algo, lo que ha derivado en que la FED americana subiese los tipos, y empezase a retirar dinero del mercado. En los últimos meses ya hemos visto el impacto que está teniendo en la economía americana, grandes bajadas de precio en todos los activos, pero especialmente en sectores que necesitan liquidez como las tecnológicas cotizadas. Pero peor, ha puesto el crecimiento en negativo y se atisba riesgo de recesión.

En el reciente artículo de Private Equity International States, el venture capital ha salido en el ranking como la mejor inversión en los últimos 10 años de todo el portfolio diversificado de los pension funds americanos. El venture capital, y concretamente en fase iniciales se comporta mejor aún en situaciones de falta de liquidez. Es lo que viene a llamarse en el sector «mejores añadas». Ha habido grandes empresas nacidas en periodos de crisis, como Microsoft o Apple (crisis de los 70), o más recientemente Airbnb, Uber o Groupon (2008). Además, la innovación y tecnología lleva a mejora de procesos y rebaja de costes, que toman más relevancia aún si cabe en estos escenarios. Y analizando los resultados de las añadas de los fondos venture capital, los que se constituyen e invierten en esos años son lo que mejor resultado dan. Si piensas a medio largo, este final de 2022 y 2023 el venture capital es el lugar donde poner tus ahorros a largo plazo. Ante la inflación y la depreciación de activos, invierte en innovación. Pero claro, ¡qué voy a decir yo!