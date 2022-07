Luchar contra los incendios

Los incendios forestales que estamos viviendo este verano son un drama, empezando por las vidas que se han perdido y siguiendo con el daño medioambiental y social causado. Está claro que el cambio climático empieza a mostrar alguna de sus consecuencias. Desde UPA entendemos que, entre otras causas, también el abandono y la falta de limpieza de los bosques es determinante en la violencia de los incendios. Como se suele decir más vale prevenir que curar, por lo tanto, me resulta contradictorio que se ponga el foco en los medios contra incendios y no en la prevención. En este sentido, algunas actividades tradicionales como son la silvicultura, la trashumancia, la ganadería extensiva y frenar el abandono de la agricultura podrían jugar un papel importante en la prevención de incendios y además está totalmente alineado con la agenda del Ministerio ante el reto demográfico o la agenda antidespoblamiento de la Generalitat Valenciana. Por lo que desde UPA pedimos un gran Pacto de Estado para fomentar la prevención y limpieza de los montes contando con agricultores y ganaderos. O somos capaces de actuar en la prevenir o no habrá agua suficiente en este país para apagar los incendios. Y hablando de agua, el aumento de los costes eléctricos está poniendo en jaque a las comunidades de regantes. El aumento del precio de la electricidad en la práctica imposibilita a las comunidades de regantes bombear agua fuera de las horas valle porque el coste se dispara hasta un punto inasumible para los agricultores y limita el agua disponible para el riego a un precio razonable. El aumento del consumo de agua para riego durante los meses de más calor, junto con esta situación pone en serio riesgo la viabilidad de muchísimas explotaciones en la Comunitat Valenciana, que ya hemos visto como el precio que pagamos para regar se ha multiplicado. Esto empieza a ser un problema en el que la administración debe tomar cartas en el asunto urgentemente. La escalada de los costes de producción va a ser el principal reto para los agricultores en esta campaña ya que sus costes de producción han aumentado sobre un 40% con respecto a la campaña anterior, por lo que o se cumple la ley de la cadena, los agricultores repercutimos nuestros costes de producción al precio de venta y desde la administración se vela por que así sea o la ruina generalizada en el sector está servida.