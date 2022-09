Último año de carrera, 23 años y una decisión tremendamente importante que tomar: ¿Entrar en el mercado laboral aplicando para trabajar en alguna empresa o saltar al vacío e intentar montar tu propia empresa?

Así me encontré en 2016. Durante días debatimos mis compañeros de clase y yo (1ª promoción del grado de ADE para emprendedores de EDEM) si era más interesante coger experiencia trabajando para otros o aprovechar este momento en el que no teníamos ninguna atadura para probar la idílica idea de montar nuestra propia empresa.

En mi caso, nada más terminar la carrera, me lancé a la piscina y monté Flamingueo.com, marca nativa digital de productos de tendencia. Si no te suena, seguro que has visto un flamenco hinchable gigante en alguna piscina o playa… Cada verano llenamos las redes sociales con fotos de nuestros productos. Creo que acerté con el momento de hacerlo porque en el momento que empecé no tenía grandes gastos (alquiler, hipoteca, coche…). Por otro lado, tuve la suerte de recibir mucho apoyo por parte de mis padres y de Lanzadera .

Todo tiene sus pros y sus contras: recién graduado, no tienes ninguna experiencia pero en contrapartida a eso no tienes nada que perder y no le tienes miedo a nada. Creo firmemente que es el mejor momento para arriesgarse y probar el camino del emprendimiento. Muchísima experiencia que ganar y sobre todo si finalmente no te convence tienes todo el tiempo del mundo para encontrar una salida profesional, digamos, tradicional.

Si no lo haces en ese momento, cuanto más esperes, más duro se te hará. La gente que emprende tras 10, 20 o 30 años trabajando me parecen verdaderos héroes. Unos valientes que ,con hijos y estando acostumbrados a un nivel de vida, deciden arriesgarse a cambiar su vida por completo para montar una empresa. Hace falta tener mucho coraje y tiene que ser muy clara la decisión ya que será mucho más aventurado si te esperas hasta ese momento.

En mi experiencia personal, no era el típico caso que tenía claro que quería montar una empresa a toda costa. La realidad es que las ganas de emprender se me contagiaron en Marina de Empresas. De hecho, el espíritu emprendedor no creo que sea algo con lo que se nazca, sino que se contagia.