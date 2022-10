La moda es un mundo maravilloso del cual llevo disfrutando más de una década, pero hay muchas cosas que se deben mejora. ¿Sabías que cada vez que lavas tu ropa sintética en la lavadora generas micro y nano plásticos? Te preguntarás, ¿y eso qué es? Pues son unos pedacitos muy pequeños de poliéster -petróleo, que al rozar la ropa con el tambor de tu lavadora con temperaturas elevadas se desprenden. Los filtros de las lavadoras no son capaces de retener estos pedacitos, que acaban en los ríos y océanos de todo el mundo. Una vez en el mar, estos plastiquitos son engullidos por peces pequeños (que los confunden con comida) que a su vez son devorados por peces más grandes que acaban en la sección de congelados. Pues imagínate esto con todas las lavadoras del mundo. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 35 % de los micro y nano plásticos que hay en los océanos, son generados por nuestra ropa. ¿Cuántas veces has escuchado en el último mes de la boca de tú marca de ropa favorita las palabras agricultura regenerativa, algodón orgánico, natural, sin pesticidas…? Más de una vez, ¿verdad? Para abonar una hectárea de terreno con abono orgánico se necesitan hasta 6 toneladas de excrementos. Esto es 160 vaquitas defecando durante 24 horas. Esta acción tan del día a día de los seres vivos, no tendría nada de malo si hiciéramos un uso controlado de esta materia orgánica, plagada de patógenos perjudiciales para nuestra salud. Para eliminar estos patógenos, el abono orgánico ha de cocerse a más de 170 grados, de lo contrario una vez en el terreno se filtran hacia el interior de la tierra, y pueden acabar en acuíferos subterráneos. En Magtech, llevamos más de dos años tratando de entender el impacto ambiental que la moda tiene en nuestro medio ambiente, y hemos descubierto que con la hidroponía ¿hidro qué?, sí, cultivo sin tierra, podemos poner remedio a estos y a otros muchos problemas generados solo en la parte de producción de las fibras textiles de nuestra ropa. En este tiempo hemos conseguido multiplicar por 50 el rendimiento por planta, usando un 90% menos de agua que el campo, a la vez que liberalizamos las tierras de cultivo, porque en hidroponía podemos cultivar hasta en la luna, generando una moda realmente sostenible. ¿Te gusta?, pues pide algodón hidropónico a tu marca de ropa favorita!