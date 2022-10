Los forrajes que vienen del mar

En estos tiempos de crisis alimentaria, de escasez de productos frescos y materias primas, de incremento de precios en frutas, hortalizas o carnes también se vigila cada vez más las poblaciones de peces en los océanos de todo el mundo dada su importancia en el sostenimiento y estabilidad de la cadena alimentaria. Sin duda, conocer y controlar la situación de las reservas de especies marinas es vital para la conservación y la sostenibilidad de los océanos.

Un artículo reciente de Fish and Fisheries, según publica Europa Azul, indica que la cantidad de peces se ha mantenido constante durante las cinco décadas anteriores. Y en ese escenario tiene mucho que ver la evolución de los llamados peces forrajeros, es decir los que sirven de alimentos a otros.

Son pequeños peces que se encuentran en grandes bancos de pesca. El arenque, eperlano, espadín, sardina, caballa, anchoa o lanzón (una de las principales presas de la lubina) son algunos de ellos, entre otros . Todo lo que puede llevar un pez forrajero a la boca se alimenta de ellos (de ahí su nombre: forraje para otros). Además, las aves y mamíferos marinos viven de los peces forrajeros al igual que otros de importancia tan comercial como el atún, el salmón y el bacalao.

Los propios peces forrajeros son importantes desde el punto de vista comercial. Así, algunas poblaciones se pescan para la alimentación humana, mientras que otras sustentan una gran industria en la que los peces se reducen a harina y aceite de pescado para alimentar al ganado, a los peces de piscifactoría y a otras especies que los humanos encuentran más sabrosas y por las que pagan más.

Bien lo saben grandes compañías como Culmarex o Avramar. Esta última, el coloso del Mediterráneo de capital griego del negocio de la acuicultura con alma española, tiene su cuartel general en la Vall d’Uixó y una facturación de 400 millones de euros anuales. Una alianza de cuatro empresas griegas y españolas del sector de la acuicultura capitaneada por Andrómeda, con presencia en la Comunitat Valenciana, puso en marcha Avramar hace dos años. El nuevo gigante del negocio de las granjas marinas es líder en el Mediterráneo y está autorizadao a una producción total de 19.000 toneladas, si bien las ventas previstas para el presente año ascienden a 12.000 toneladas entre doradas, lubinas y corvinas. Avramar ya ha finalizado la ampliación de la instalación de Calpe.

Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la cantidad media de pescados y mariscos que consume un español al año es de 42,4 kg. Esta cifra está muy por encima de la media mundial, que se sitúa en los 18,9 kg por habitante y año. Con todo, tras la pandemia de coronavirus en España se está dejando de consumir pescado a un ritmo alarmante.El Panel de Consumo Alimentario en los Hogares de 2021, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, confirma que el desplome ha sido del 12% respecto a hace un año y del 7,3% respecto a 2019.

¿Cuál es entonces el futuro de los peces forrajeros? Fuentes del sector sostienen que aunque las poblaciones individuales oscilan naturalmente entre períodos de alta y baja abundancia, la mayoría de estas no están amenazadas y sólo una gran población (el lanzón europeo) sigue muy por encima de los objetivos de sobrepesca.

Mientras los grupos ecologistas hablan de «oscilaciones poblacionales e incertidumbre» y abogan por un enfoque más cautelar de la pesca, las empresas del sector sostienen que hay estabilidad de la actual población mundial de peces forrajeros, necesarios para producir más alimentos y beneficiosos para todos los consumidores.

Por su parte, los investigadores reúnen información sobre las poblaciones de peces forrajeros a partir de la base de datos RAM Legacy, la más completa de evaluaciones de poblaciones a nivel mundial, que representa el 60% de las capturas de peces forrajeros del mundo. Los investigadores descubrieron que la abundancia mundial de peces forrajeros se ha mantenido «estable».

Entonces, ¿cuánto se puede pescar en una población de peces en tiempos de auge y declive? Según un informe de Hilborn et al. 2022, «el principal problema de la pesca de peces forrajeros no radica necesariamente la que debaten los grupos de conservación y la industria (o al menos la industria regulada), sino en la cantidad de poblaciones que no se supervisan».Así las cosas, los datos presentados en el citado estudio reconocen la situación de la mayor parte de los océanos del mundo, pero dejan fuera el 40% de las capturas mundiales de peces forrajeros, la mayoría de los cuales se capturan en zonas en desarrollo de Asia que escapan de su control. El problema es que muchos de esos países aún no pueden controlar sus capturas y probablemente estén sobreexplotando los mares. Sea como fuere, el estudio destaca la alta estabilidad de los peces que sirven de alimento a otros. Hay mucho forraje que viene del mar.