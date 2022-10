Falta de mano de obra con tres millones de parados

En este último nicho, apunta en esa misma dirección la responsable de Acción Sindical de la Federación de Industria de UGT, Rosa Benítez , actualmente «la gente no se está formando» -como también sucede «en calderería»– y «es cierto que hay pocos profesionales», reconoce poniendo como ejemplo la empresa de la industria ferroviaria Stadler. «Necesitan un nivel de soldadura muy alto y no encuentran esos perfiles con facilidad», enfatiza la dirigente sindical. El motivo –añade Juan José Picazo , secretario general de CCOO Industria del País Valencià– son muchas veces «las pocas expectativas de mejora que los jóvenes ven en ellas».

Un sector que busca el relevo generacional

«Entrar a una fábrica de calzado es ver un montón de cabezas con canas», asegura Pedro Miralles, el CEO de la firma ilicitana del mismo nombre, que desde 1959 lleva produciendo zapatos en Elche. La frase refleja la preocupación que existe en el sector ante las dificultades cada vez mayores a la hora de encontrar trabajadores para una industria que, a pesar de todos los esfuerzos por modernizar y digitalizar la producción, sigue realizando gran parte de sus procesos de forma artesanal. Unas dificultades que, por ejemplo, empiezan a impedir a algunos fabricantes asumir nuevos aumentos de producción, ahora que la pandemia y los problemas de logística han llevado a las grandes marcas a relocalizar parte de sus pedidos en Europa.

«El problema es que se ha roto el relevo generacional, que los jóvenes ya no quieren trabajar en el sector. No lo ven como una oportunidad de labrarse un futuro profesional», se lamenta la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, una organización que lleva tiempo luchando por atraer a estas nuevas generaciones a los distintos oficios que requiere la fabricación de un zapato y, sobre todo, por mejorar la formación que se imparte en los ciclos de FP para ajustarla más a las demandas de los productores.

Faltan aparadoras –las profesionales que se encargan de coser las distintas partes que componen el calzado-, pero también cortadores, montadores o centradores de puntas. Tareas, todas ellas, que requieren una notable experiencia y que tradicionalmente se aprendían en las propias fábricas. La FP Dual es la gran esperanza de los fabricantes, pero, de momento, aún no responde a sus necesidades.

«No es solo una cuestión de formación, hay una especie de barrera cultural que hace que a los jóvenes no les atraigan este tipo de oficios», apunta Luis Chico, el CEO de Hispanitas, otra de las firmas punteras en el sector, en este caso ubicada en Petrer, donde da trabajo a más de 300 personas. «Cuando quieres incorporar a gente joven para que aprenda, cuesta mucho. Pones anuncios y no responden. Es muy difícil», insiste el empresario, que señala que ya hay fabricantes con problemas para aumentar la producción. «Hay marcas de nivel medio-alto que estaban fabricando en Asia y que quieren volver a Europa y se están encontrando con que no es fácil. La capacidad de producción no es tan alta como hace unos años», explica Chico, que cree que el único camino para revertir la situación es poner en valor al sector y demostrar a los jóvenes que es un oficio con futuro. | DAVID NAVARRO