Los alimentos que aún resisten a las subidas

Llegar a la sección de frescos de un supermercado y encontrar una cesta alimentaria de la compra cuyo precio se ha disparado no resulta a estas alturas del año una novedad. Más bien, al contrario. La continua crecida de costes para el bolsillo en un derecho tan necesario como el comer se ha instalado como una realidad más, ineludible para el ciudadano. La OCU, incluso, lanzaba la pasada semana la alerta de que los alimentos siguieron incrementando sus precios en septiembre un 0,6 %, con subidas relevantes en las hortalizas frescas y las legumbres (4,1 %), el arroz (2,4 %), el porcino (1,3 %) o la leche (1,2%). Sin embargo, no solo en el producto final se está produciendo en la actualidad una gran variación.

Una mirada amplia a la cadena agroalimentaria permite ver cómo desde el origen el incremento de precios se ha disparado respecto a la situación que se daba tan solo un año atrás. Cogiendo una muestra de 60 productos entre los que se incluyen cereales, frutas, hortalizas, aceite, leche, carne o huevos –y utilizando como medida de comparación los ‘Precios Medios Nacionales’ que ofrecía el Ministerio de Agricultura para la primera semana de octubre tanto de 2021 como de 2022– se ha producido una subida media de estos precios de casi un 50 % (49,51 %). Eso sí, con matices heterogéneos.

Porque con un incremento medio tan significativo, producido en un momento marcado por un gran auge de los costes de producción como el energético, que algunos alimentos -como, entre otros, el melocotón de carne amarilla, la uva de mesa con semillas o la clementina– hayan crecido por debajo del 5 % o incluso hayan disminuido interanualmente su valor en campo supone una circunstancia peculiar.

La oferta y la demanda

Como primer punto explicativo para ello, fuentes consultadas de AVA-Asaja aseguran que, aunque la inflación acaba al final "afectando en general a todos", sí hay productos "que dependiendo de la oferta y la demanda pueden tener comportamientos diferentes". Es lo que sucede, por ejemplo, con la uva. Como sintetiza Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora, con la aparición cada vez mayor de "grandes cantidades de variedades de uvas sin semillas [con oferta procedente de fuera y dentro de España] que están todo el año en el lineal, el mercado acaba penalizando a las que tienen semillas", dando con ello un motivo para que el precio disminuya. Sin ir más lejos, en la primera semana de octubre de 2022, el kilo de este alimento con semillas se compraba a 0,556 euros, un 3,3 % menos que hace un año (0,575) y también un precio menor al de la última semana de septiembre (0,57). Mientras, la uva con semillas se situaba al inicio de este mes en los 0,775 euros, pero subiendo su precio respecto a la semana anterior (0,741).

Diferente explicación para su escasa crecida es la que se da en otros productos como los cítricos. "La clementina esta en los precios que menos suben en el último año, pero también de los últimos 40", aseguran desde AVA-Asaja, una visión en la que también incide Peris. "Las clementinas y las mandarinas han aumentado un poco su precio este año porque hay un aforo bajito en la Comunitat Valenciana, a nivel estatal y en el Hemisferio Norte", señala. En cifras, el ligero incremento en el valor en origen de la clementina ha pasado desde los 0,405 euros de octubre de 2021 a los 0,42 de 2022. En la naranja, por su parte, la evolución ha ido desde los 0,191 euros/kg a los 0,2 (9,95 % más) y en el limón –donde "también hay una crisis de rentabilidad", apuntan desde AVA-Asaja– de 0,506 a 0,53 euros por kilo.

Otros cultivos como la pera Conferencia, la manzana Golden o el melocotón de carne amarilla, con sus campañas de recogida a punto de terminar o ya terminada y a pesar de tener un precio menor o similar al del año pasado, pueden ver en las próximas semanas cómo este crece. En el melocotón, sin ir más lejos, en la última semana el coste se ha situado en los 0,993 euros por kilo, el mismo que el año pasado en las mismas fechas, aunque tan solo siete días antes la bajada de precio era del 8,27 %.

Sin embargo, entre todos los productos que han bajado en el último año llama la atención el del trigo duro en un momento en el que los cereales tocan máximos por las consecuencias de la guerra de Ucrania. La explicación de ello, aventuran desde AVA-Asaja, es que el crecimiento del precio «se dio en años anteriores». En concreto, entre 2020 y 2021, este aumentó hasta un 91 %, de los 0,266 euros por cada kilo a 0,51.

Las mayores crecidas

Entre los que más suben destacan el calabacín, la sandia o la berenjena, todos ellos –explican desde AVA-Asaja– alimentos donde, en primer lugar, «el abuso de la cadena ha provocado un abandono de campos en la Comunitat Valenciana y una alteración de la oferta y la demanda brutal». A ello se suma que situaciones extraordinarias como el cierre de algunos invernaderos por el alto coste energético en Países Bajos este año han llevado a una reducción de la oferta presente en Europa de algunas hortalizas. Y aún hay más.

Porque también ha habido problemas "en la falta de cuajado" de estos cultivos –afirma Peris– este año, debido a las altas temperaturas. Esta reducción en los aforos –incide el dirigente agrario– está sucediendo en casi todos las producciones, lo que muestra "que hay un efecto claro de que el cambio climático está afectando al rendimiento", lo que en un momento de subida de costes y márgenes con estrecho beneficio, eleva la "preocupación" en el sector.

De momento, la amenaza más próxima para los precios es que van "a seguir subiendo", aseguran desde AVA-Asaja, ya que lo visto hasta ahora parece ser "el principio de lo que viene". No en vano, son varios los productos que están en el foco, entre ellos el arroz o el aceite de oliva, este último con una merma en la cosecha que se prevé considerable en Andalucía debido "a la sequía", avecinando unos meses de subidas de precio que, solo en la última semana, ya ha dejado un ascenso del 25 % del precio a la salida de la almazara. El mejor ejemplo de que, pese a que hay excepciones, el futuro de los precios sigue al alza.

Los márgenes de la cadena, en riesgo por el alza de costes

"El incremento de los costes, si no se toman medidas, no va a dejar otro remedio que trasladarlo a lo largo de la cadena". Quien habla es Sergio Barona, secretario general de la patronal agroalimentaria valenciana (Fedacova), quien afirma que en un sector donde el 90 % son pymes, el alza de costes ha provocado –en aquellos negocios con gran dependencia energética– que fabricar productos dispare un 160 % el recibo de la luz y, en el caso del gas, el sobrecoste sea de hasta el 176 %, encareciendo con ello "muchísimo" el producto. Lo que se puede trasladar al consumidor final es una parte "ínfima", añade Barona, que cree que la tendencia va a ir hacia la reducción progresiva de estos costes energéticos, aunque llegar a un nivel mínimo "va a llevar tiempo". Por eso, lanza un mensaje esperanzador asegurando que en el sector se está realizando "un esfuerzo importante" para no poner en riesgo "la calidad, las inversiones y los puestos de trabajo".