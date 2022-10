Peligro, nos quedamos atrás

Empecemos con un ejercicio: coge al azar cuatro o cinco sectores y piensa en la evolución y desarrollo que han tenido en los últimos 50 años. Increíble, ¿verdad? Pero, ¿y si nos vamos al sector de la educación? Especialmente cuando hablamos de educación en colegios, podemos, tristemente, afirmar que no ha evolucionado al ritmo que ha evolucionado el mundo: mismos métodos de enseñanza, mismas asignaturas, mismos tipos de ejercicios…

Te doy un dato: en el año 2030, el 90% de las profesiones demandarán conocimientos de programación. Mientras que en países como Estados Unidos, Suecia o Finlandia son asignaturas que se enseñan desde hace años en las aulas, en España parece que se nos resiste construir desde la base, el adaptar el currículum escolar de los niños y niñas a las habilidades y conocimientos que serán más demandados en los próximos años… ¿somos conscientes del peligro que supone esto en el futuro y las oportunidades de las próximas generaciones?

En mi generación, por ejemplo, se era muy consciente de la ventaja competitiva que daba a futuro tener un nivel muy alto de inglés. Y por eso lo estudiábamos desde pequeños, para tener acceso a las mejores oportunidades; a día de hoy, emergen otras habilidades que ocuparán la posición del inglés y, podemos decir alto y claro que la programación será una de ellas. Los expertos coinciden: cuanto antes se empiece a programar mejor. Como licenciada en Psicología te puedo decir que estudiar programación es como estudiar cualquier otro idioma y que hay que aprovechar la plasticidad cerebral que tienen los niños.

Tim Cook, consejero celegado de Apple, fue muy contundente con su opinión: «todo el mundo debería saber programar para graduarse de la ESO», «la programación es una enseñanza que debería impartirse en Primaria», «veo la codificación como el único lenguaje universal y, en mi opinión, es el segundo idioma más importante después de la lengua materna». Por eso creamos FunTech Rocket: una plataforma online para dar acceso a todos los niños/as a la enseñanza de la habilidad más demandada, programación. Una plataforma que se adapta a su ritmo y con la que pueden aprender de manera autónoma y súper flexible, desde casa. Y no olvidemos lo más importante, todo el aprendizaje está basado en juegos. En FunTech Rocket no pretendemos que los niños sean programadores, faltaría más, que los niños sean lo que quieran ser. Pero que el no tener ciertos conocimientos implique que en el futuro no puedan acceder al trabajo que les gustaría.

No dejes que se queden atrás, construyamos desde la base. En el futuro te agradecerán haber empezado pronto.