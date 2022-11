Cuando abrimos nuestra primera pizzería Del Poble en 2015, ni por asomo intuíamos que en aquel viejo y pequeño garaje de un pueblo de apenas 2.000 vecinos, se estaba germinando el que hasta la fecha es nuestro proyecto vital más importante. Sin experiencia ni know how en el sector de la restauración, contar con un primo pizzero fue suficiente. Durante los cuatro primeros meses, mi socia y Directora de Marca Isa Fayos y yo, volvíamos a casa convencidos de que aquella había sido nuestra peor decisión. Pero la confianza en el valor del producto, nos hizo ser perseverantes y apostar por el proyecto. Y así, abrimos siete pizzerías más para delivery y take away en pequeñas localidades en tan solo dos años. Hasta que en 2018, siguiendo nuestro carácter emprendedor y sin miedo al fracaso, abandonamos nuestra zona de confort y dimos el salto a Valencia con nuestro primer local .

Con un proyecto de expansión sostenido con financiación propia, nos tocó luchar contra una pandemia que nos llevó al límite y, generó un escenario de incertidumbre y devastación en el sector de la restauración. La visibilidad que conseguimos durante la pandemia multiplicó nuestras ventas al formar parte de las pocas empresas que siguieron operando. En un escenario normal, conseguirlo hubiera sido muy complicado. Madrid, Barcelona, Castelló, Alicante, Andalucía y ahora Murcia. Un total de 29 locales de gestión propia y más de 600 mil pizzas al año. La restauración es un mercado envuelto en continua evolución, y en el que los patrones de consumo mutan constantemente. Un panorama que obliga a las empresas del sector a estar adaptándonos y mejorando de manera continua. Si pestañeas te lo pierdes. Cada día supone un reto, y no solamente por el aumento de nuevos restaurantes, sino también por la emergente aparición de nuevos modelos de negocio potenciados por la digitalización. La revisión de procesos, la utilidad de análisis avanzados de datos en la gestión de los locales, la política de precios y, una excelente orientación al cliente, son de vital importancia para seguir brindando una oferta destacada en el sector. Y por supuesto, no hay clave de éxito sin equipo, tener una estrategia muy clara y mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo.