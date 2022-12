Las claves de la nueva Política Agraria Común

Mientras el Ministro de Agricultura, Luis Planas, en línea con la estrategia diseñada desde la Unión Europeo a través de la Comisión, Consejo y Parlamento de la UE, sostiene que «la nueva política agrícola común (PAC) para el periodo 2023-2027 allana el camino hacia un modelo más justo, ecológico y basado en resultados», el sector primario español no lo tiene tan claro. Bruselas aprobó definitivamente el pasado 14 de diciembre los 28 planes estratégico de cada país de la UE (incluido el de España) para gestionar esas ayudas a la agricultura y la ganadería. Y el Congreso acaba de dar luz verde a la ley con la que organizará el sistema de la PAC, que generará un total de 270.000 millones de euros de financiación para el periodo 2023-2027, de los que el Estado español dispondrá ayudas por valor de 7.200 millones anuales para repartir entre los productores del sector agrario y ganadero.

La PAC beneficia a unos diez millones de empresas en la UE y a 700.000 productores españoles, según informa el Ministerio de Agricultura. España, donde las subvenciones suponen el 20% de los ingresos agrarios, será el tercer beneficiado por la PAC, detrás de Francia y de Alemania.

Los ecoesquemas

¿Cuáles son los grandes cambios? Una de las principales novedades es que todos los Estados miembros deben contar con un Plan Estratégico de la PAC donde se indiquen las intervenciones o medidas con las que se pretenden alcanzar los objetivos y el cumplimiento del Pacto Verde Europeo.

La nueva PAC, a través de los llamados ecoesquemas, traslada al sector los principios dicha política medioamiental y la estrategia de biodiversidad al dedicar alrededor del 25% de las subvenciones totales. ¿En qué consisten? Se trata de un programa de ayudas de hasta 165 euros por hectárea que beneficiará a las explotaciones «que lleven a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medioambiente» como el pastoreo extensivo, la siembra directa o la rotación de determinados cultivos, explican desde el Ministerio de Agricultura.

Entre las prácticas ambientales que se beneficiarán figuran la rotación de cultivos y las obligaciones de barbecho, ahora interrumpidas, dentro de las medidas especiales en reacción a la invasión rusa y a las estrecheces de oferta. Además, la nueva PAC incluye un pago redistributivo para las pymes agrícolas con el propósito de que las subvenciones sean más justas. También establece la condicionalidad social de las ayudas; es decir, que de forma voluntaria en 2023 y obligatoria en 2025, las subvenciones estarán vinculadas al respeto a los derechos laborales; España la aplicará en 2024. El plazo de presentación de la solicitud única de las ayudas para 2023 se retrasa respecto a un año habitual, ya que se abrirá desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo.

Reacciones del sector

En el programa español hay más ayudas para jóvenes, una prima del 15% para las mujeres que se incorporen a la actividad e intervenciones por 612 millones de euros, con programas para las frutas y hortalizas, el vino, la apicultura y, por primera vez, el olivar extensivo.

Las críticas no se han hecho esperar. El representante de AVA-Asaja Miguel Minguet, responsable de la sectorial del arroz, sostiene que la hipocresía de la Comisión Europea es grande, pues hace una legislación para los agricultores pero sin contar con ellos. No nos han dejado entrar a la reunión sobre la PAC -lamenta- porque saben que descubriríamos sus vergüenzas y les diríamos que esto no tiene ningún sentido. Todas estas propuestas De la Granja a la Mesa son un despropósito que al final no tratan más que de desmontar el sector productor europeo con el objetivo de importar libremente de terceros países», agrega Minguet. En se sentido, destaca que el sector del arroz será uno de los cultivos más afectados por la nueva reforma de la PAC porque se prevé un recorte de en torno al 10% de las ayudas directas al cultivo del arroz. Además, el Ministerio plantea ecoregímenes de difícil aplicación en el parque natural de l’Albufera que ponen en peligro unas subvenciones necesarias para garantizar una rentabilidad suficiente.

Para el secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, la PAC, en el caso del sector hortofrutícola, habría que dar prioridad en el acceso a las ayudas a los «agricultores profesionales». Además, el dirigente de la Unió considera que «la PAC no debería conllevar un aumento de la burocracia y mayores exigencias de las que ya tienen los agricultores». Por eso, esta organización reclama una PAC «para el mantenimiento de la actividad agraria y el fomento de la profesionalidad y la exigencia de un mercado más justo, ético, transparente, equitativo y sostenible».

Peris también aboga por la mejora de la eficiencia de las explotaciones, así como por «un incremento de la estabilidad de los ingresos agrarios, costes de producción más asumibles, impulso al relevo generacional, relaciones comerciales equitativas con terceros países y políticas de adaptación y mitigación al cambio climático».

El cultivo del arroz asegura que se perderán alrededor del 10% de las ayudas recibidas hasta ahora