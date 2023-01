Una nueva vida para la comida que no se vende

Hace algo más de una década, cuando arreciaban en Europa los duros efectos de la crisis financiera en la economía productiva, el exdirectivo de Danone Pierre-Yves Pasquier, actual CEO y fundador de Comerso, salía de un supermercado en Francia y contempló una escena que le hizo pensar: un mendigo removía los contenedores de basura en busca de alimentos recién caducados arrojados por empleados de una tienda próxima. «¡Algo habrá que hacer!», pensó el ejecutivo francés. Dicho y hecho. Abandonó la multinacional láctea para poner en marcha Comerso, una firma que nació para luchar contra el desperdicio alimentario y gestionar las actividades en la donación de alimentos a asociaciones sin ánimo de lucro como los Bancos de Alimentos.

Juan Ángel Martín acaba de ser elegido director general de Comerso en España, filial de la compañía gala. Fundada en 2013, Comerso es pionera y un referente en Francia en la lucha contra el desperdicio tanto alimentario como no alimentario. «Hace una década el discurso de las industrias era: lo manejo muy bien, no quiero hacer donaciones a las asociaciones, no os necesito. Hoy estamos más bien -explica este directivo- en una progresión de la toma de conciencia». En su opinión, la lucha contra el desperdicio gana terreno debido a las modificaciones de los hábitos de consumo y los cambios en la actitud del sector de la distribución.

Según un estudio realizado por la consultora Ipsos (líder mundial de investigación de mercados), esa tarea de reaprovechar los alimentos solo es realizada perfectamente por un tercio de las tiendas. «Si se tiene en cuenta que hoy en día se tira el 40% de la producción alimentaria parece lógico que esta lucha contra el desperdicio sigue el buen camino, aunque está lejos de ser ganada», sostiene Juan Ángel Martín.

En España, Comerso ya está en contacto muy avanzado con las marcas y líderes de la gran distribución alimentaria, no alimentaria e industrial, explica este experto en comercio internacional y relaciones bilaterales franco españolas. Juan Ángel Martín dispone de una amplia experiencia en desarrollo de estrategias de vanguardia en los mercados. En los últimos años ha trabajado con empresas e instituciones para ayudarlas a desarrollar y realizar sus planes de crecimiento internacional.

«Revalorizamos invendidos ofreciendo una gestión integral administrativa, logística y fiscal de sus donaciones», comenta Juan Ángel Martín desde València, donde instalará su sede social la nueva filial de Comerso. Desde allí, comenta que el sector «debe hacer caso» a lo que el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguraba a mediados de este año al presentar una nueva campaña de contra el desperdicio de comida y en un momento de alta inflación: «los alimentos más caros son los que no se consumen y acaban en la basura», puntualizó el ministro.

Entonces, el Gobierno de España recordó las últimas cifras oficiales sobre desperdicio alimentario. Estas confirman que los hogares desperdiciaron en 2021 hasta 1.246 millones de kilogramos de alimentos, lo que se corresponde a una media de casi 29 kilos o litros de alimentos por persona al año. «El problema es que no hay datos oficiales de las empresas, que deben ser muy elevados», puntualiza el directivo de Comerso.

La Ley de Residuos y Economía Circular y el proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario han puesto las pilas al sector alimentario en España ya que queda terminantemente prohibido tirar alimentos y que hay que proceder a reciclarlos o donarlos. Las nuevas normas prevén sanciones de entre 2.000 y 500.000 euros a las empresas que incumplan estas obligaciones.

Comerso, que emplea a 50 trabajadores, y cuenta con sedes operativas en Burdeos y Angers, logra ya una facturación de 10 millones de euros, cifra que espera crecer en los próximos ejercicios. Asegura en su memoria anual de actividad que ya ha logrado 110 millones de euros en ahorros acumulados por todas las organizaciones apoyadas (incluidos 38 millones de euros solo durante el último año) y 107 millones de euros en comidas redistribuidas a asociaciones, lo que supone el 4% de la ayuda alimentaria francesa.

Tiene algo más de 1.400 clientes en toda Francia y unas 1.500 asociaciones colaboradoras. En España arrancará su actividad en las próximas semanas y prevé lograr un negocio de 5 millones de euros en los próximos años y contar con una estructura similar a la de Francia. Grandes cadenas como Carrefour, Intermarché, Système U, E.Leclerc, Danone o Yoplait, entre otras, dentro del ámbito de la distribución y alimentación, son clientes; Decathlon, Fnac, Darty y Natures & Découvertes y l’Oreal, también.

Según un informe de WWF de 2021, en el mundo son desechados antes de ser consumidos el 40% de la producción mundial de alimentos destinados al consumo humano. De los 2.500 millones de toneladas, 1.200 millones son de explotaciones agrícolas especialmente en Europa y EEUU y 931, de distribuidores o consumidores. El resto se pierde durante el transporte, almacenamiento, fabricación y transformación. «Queda mucho por hacer», concluye el directivo de Comerso.