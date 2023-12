Os voy a hablar de un sueño. Un sueño de vida, de propósito, de disfrute y, como colofón final, de felicidad. Crecí en Asturias entre el mar y la montaña. Tengo 35 años cronológicos y 33,5 años biológicos. He creado una herramienta que me permitirá seguir escalando grandes montañas tal y como lo hacía cuando tenía 20 años. He descubierto moléculas para el diagnóstico de diferentes enfermedades y he desarrollado tests como el ‘LVOne the Upfront Diagnostics’ para diagnóstico temprano de pacientes de ictus.

Como biomédico he sido educado desde un enfoque paliativo en el que debemos tratar la enfermedad una vez se ha desarrollado, cronificado y nos ha devastado. Quimioterapia, trombectomía y arterias repletas de colesterol asolan a nuestros mayores. Si observamos a la población mayor de 50 años, la mayoría aceptan el sedentarismo y la consecuente degeneración de su cuerpo como algo normal. «Eso son cosas de jóvenes», dicen algunos cuando les propones ir al rocódromo. En el otro lado de la escena, unos pocos valientes salen del armario y llevan un túper al trabajo con una ensalada repleta de superalimentos y se levantan del ordenador a hacer estiramientos ante la mirada perpleja y enjuicidadora de sus compañeros de mesa que saborean su quinto café del día. En mi casa, en paralelo, sucedía algo distinto. Mi abuela ayunaba todos los viernes y, hoy con 82 años, la podéis ver haciendo dominadas en el Instagram de Eterna Diagnostics (@Eterna_dx). Y es que su edad biológica es de 62 años…Mientras tanto, mi madre ganaba medallas de atletismo. Es muy gracioso salir a cenar con tu madre y que el camarero la confunda con tu pareja por lo radicalmente joven que aparenta. O entrenar con ella en el Gorila Crossfit y que te doble en un amrap… Gracias a ellas, me replanteé el enfoque molecular del tipo de tests que desarrollaba. Entendí que la respuesta que necesita nuestro sistema sanitario es preventiva. Optimizar nuestra salud y saber dónde están los hábitos que frenan nuestra felicidad. Sin volvernos locos pesando la comida. Solo hay que apretar la tecla correcta. Solo hay que reconocer el hábito. ¿Pero cómo? ActivAge, es la herramienta más poderosa para saber la edad biológica diaria y cuantificar cuales son los hábitos que más nos envejecen, y, lo que es más importante, los que más nos rejuvenecen. Toda mi carrera trabajando rodeado de anticuerpos y otras moléculas para deciros que hoy he dado en el clavo. Hoy he cumplido un sueño que me durará toda la vida. Lectores, espero encontrarme con alguno de vosotros en la cima del Naranjo de Bulnes en mi 70 cumpleaños. Gracias por vuestro tiempo.