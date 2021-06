La historia de la humanidad recoge una multitud de prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación y que se han mantenido durante el paso de los años. Sin embargo, existen otros muchos ejemplos en los que esta herencia no ha perdurado en el tiempo y se ha acabado perdiendo.

Con tal de proteger el patrimonio mundial cultural y natural, la Unesco decidió, tras la convención de 1972, empezar a distinguir determinados espacios y representaciones culturales con «un valor universal excepcional» para añadirlas al patrimonio común de la humanidad.

La Unesco subraya que «el patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad: favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos».

En este sentido, la Comunitat Valenciana presume de ser un territorio repleto de maravillas culturales, naturales y arquitectónicas. Prueba de ello es la catalogación como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de hasta diez ejemplos de la tradición y cultura valenciana.

La primera representación que tuvo la Comunitat Valenciana en la lista de bienes Patrimonio de la Humanidad fue la Lonja de la Seda de València, que fue seleccionada en 1996 como uno de los lugares que merecía formar parte de este selecto grupo. Desde entonces, en estos veinte años se han añadido otros nueve bienes desde diferentes partes del territorio valenciano.

De este modo, la Comunitat Valenciana es una de las autonomías españolas que aporta una mayor cantidad de bienes a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y que ayuda a España a situarse como tercer país más representado.

A continuación, les mostramos algunas de las ofertas patrimoniales que se pueden visitar a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana:

El patrimonio nos vincula con nuestro pasado, con nuestra historia y nuestra cultura. Es un referente para la cohesión social (como negar el valor de la Senyera o de la estatua ecuestre del rey en Jaume en renovar anualmente nuestro compromiso como pueblo?), un instrumento para la formación de jóvenes y mayores (los monumentos nos hacen revivir el pasado, porque han sido ahí, viendo pasar el tiempo, durante siglos) y un activo turístico (ir a Valencia y no visitar la Lonja o la Catedral?). Pero además, el patrimonio es un cuerpo vivo, una amalgama de bienes que cada generación acrecienta en función de su código de valores. Si antes eran los castillos, las ermitas o las cruces de término, ahora son los pozos de nieve, las chimeneas, los molinos, los testigos de la Guerra Civil, y de seguro mañana habrá otros. Porque, como decíamos antes, el patrimonio es esto que nos arraiga con el pasado, nuestra herencia.

Crevillent goza de una amplia oferta museística que tiene como principales muestras la arqueología y la escultura. Concretamente, el Museo Arqueológico Municipal contiene algunos de los descubrimientos del ramo más relevantes de la comarca, mientras que el Museo Municipal «Mariano Benlliure» alberga una amplia obra de este reconocido artista valenciano, así como su relación con este municipio alicantino.

El Poble Nou de Benitatxell está situado en un lugar estratégico de la Marina Alta que destaca por su belleza costera y su tranquilidad interior. Su enclave en el alto de un pequeño cerro coronado por la iglesia dibuja una característica silueta del núcleo urbano que atesora numerosos atractivos que enseñar a visitantes y turistas.

Con tal de mostrarlos a sus visitantes, y ante la falta de un espacio cultural donde poder acudir a conocer su historia y patrimonio, el municipio se ha aliado con la app Lookish Spain para desarrollar el proyecto “Museu al Vent”. Esta iniciativa pretende dar a conocer la historia y el patrimonio local, al mismo tiempo que mantiene su compromiso por el turismo sostenible y la tecnología.

La primera línea de defensa de la ciudad de Valencia, denominada El Puig-Carassol, fue construida en 1938. Los restos que hay en el término municipal de Rafelbunyol pertenecen a la 1ª zona de la Línea que iba desde el Puig en Rafelbunyol, recurren la frontera natural entre estos dos términos municipales, el barranco de la Rambleta y culminan a las colinas de los Germanells. En estos espacios naturales se proyectaron centros de resistencia que integraban a algunos edificios del municipio. Las investigaciones realizadas por Esteban Clemente y José Aleixandre apuntan a la existencia de observatorios, puestos de mando, asientos para las armas o refugios para las tropas.

Cuando pensamos en el Carraixet, nos viene a la imagen un paisaje rodeado de huerta. Sin embargo, alrededor también hay un rico patrimonio arquitectónico a veces poco conocido. Los pueblos que confluyen en este entorno presentan un ejemplo vivo de la cultura valenciana con edificios históricos que muestran la evolución de la comarca de l'Horta Nord.

Paseando por el Carraixet podemos conocer siete maravillas arquitectónicas, aunque en nuestro itinerario nos podemos encontrar muchas más construcciones dignas de admirar y conservar.

El Puig de Santa Maria, a solo 14 kilómetros al norte de València, combina una amplia variedad de paisajes con un rico patrimonio cultural que la convierten en una auténtica ciudad monumental. Desde las estribaciones de la Serra Calderona hasta el paisaje azul que ofrece el mar Mediterráneo, esta localidad de l’Horta Nord alberga destacados elementos del patrimonio cultural valenciano como son el Real Monasterio de Santa Maria del Puig, el Museo de la Imprenta y las Artes Gráficas, la Cartuja de Ara Christi, las ermitas de Sant Jordi y de Santa Bárbara, el Castillo de Jaume I, la Torre de Guaita o los refugios y trincheras de la Guerra Civil de la conocida línea defensiva El Puig-Els Carasols.

Miquel Navarro es uno de los artistas valencianos más internacionales. Con obra pública en medio centenar de capitales de todo el mundo, ha alcanzado un patrimonio artístico con el paso de las épocas de enorme valor, que vertebra su propia evolución como artista con el crecimiento de su taller, siempre arraigado a la ciudad de Mislata, a sus tradiciones y desarrollo etnológico e industrial a lo largo del pasado siglo.

Ahora, todo ese patrimonio cultural y artístico queda protegido por la Fundación Miquel Navarro, que fue creada el pasado verano y cuya presidencia recae sobre la alcaldía de la ciudad. Entre los objetivos destacados del ente consta la divulgación de su obra, estableciendo colaboraciones con otras entidades y museos para fomentar el conocimiento de su trayectoria artística.

Cuidar el patrimonio local es «dotar de vida el futuro de Ontinyent». Así definía el alcalde Jorge Rodríguez el objetivo que persigue el Equipo de Gobierno, tras las inversiones para recuperar la memoria patrimonial y cultural de la ciudad. En concreto, este 2021 se iniciará la restauración de la muralla medieval y la mejora de accesibilidad al núcleo histórico de La Vila, así como la tercera fase de restauración del Pont Vell.

Recientemente el Ayuntamiento de Ontinyent ha licitado por 2.013.750,03 euros las obras que permitirán recuperar las murallas situadas al norte de la ciudad, además de la mejora de accesibilidad al núcleo antiguo de La Vila. Una actuación al perímetro enmurallado que Rodríguez ha calificado de «histórico» tanto por el volumen de la inversión prevista como por la trascendencia de la obra para la recuperación del patrimonio de la ciudad.

Entre las muchas respuestas posibles, debemos decir que la Bruja Avería ha aterrizado en el Museu Internacional de Titelles d’Albaida junto con su grupo de Electroduendes, protagonistas del mítico programa de RTVE «La Bola de Cristal", que en los años 80 ser un disruptor de modernidad y libertad en la cadena pública. Un espíritu de cambio y rebeldía que el museo albaidense ha mantenido desde sus orígenes, donde le ha hecho frente al paso del tiempo preservando pequeños retazos de historia de los títeres de todo el mundo, haciendo valer y acercándote para que estén a tu alcance.

"Las cosas antiguas si no se cuidan, si no se restauran, si no se valoran, se destruyen. Pero esa inversión es muy valiosa y muy rentable. Saben cuánta gente entra pagando su entrada en Pompeya? Excede los 4 millones de personas, que pagan su cuota. Aunque el Estado italiano invierta mucho en Pompeya, evidentemente Pompeya es un negocio. Si mantenemos las fiestas en el sentido que tienen, trascendente y fundamental, seguro que la gente irá verlas".

Torrent se identifica por ser una ciudad viva, a la par que activa, con un calendario plagado de fechas a conmemorar, una gastronomía con personalidad propia y unos lugares emblemáticos, que se han convertido en símbolos para toda la ciudadanía. Generación tras generación, los torrentinos y torrentinas han preservado el patrimonio natural, artístico, cultural o gastronómico de la ciudad, hasta llegar a nuestros días. Así, hoy se pueden disfrutar de estas costumbres y rincones, que conforman el corazón de Torrent.

Con el objetivo de poner en valor el monumento de mayor valor arquitectónico de Albal, la Torre árabe del siglo XI, el ayuntamiento invertirá 145.000 euros en su conservación y remodelación, que se sufragarán con recursos propios. Según explica la arquitecta municipal, Manuela Molina, la intervención patrimonial consistirá en la rehabilitación interior y exterior del inmueble, «para ello resulta necesario eliminar elementos impropios, la limpieza de paramentos, adecuación de la barandilla de la escalera interior, así como la limpieza de la fachada, dar una solución adecuada a la evacuación de aguas pluviales y mejorar el acceso peatonal a la torre», ha indicado.

El Ayuntamiento de Xàtiva ha negociado la ampliación del calendario de la exposición «Alfaro a Xàtiva. Diàleg amb la Història». La muestra alarga su presencia en la capital de la Costera hasta el próximo mes de mayo, con el objetivo de que esta importante cita cultural pueda continuar siendo visitada. A causa de la pandemia, los espacios culturales permanecen cerrados al público en Xàtiva desde el pasado 17 de diciembre, además del confinamiento del mes de marzo de 2020, que coincidió prácticamente con el arranque de la exposición.

El Castillo de Alaquàs es el patrimonio arquitectónico más valioso de la población y un símbolo en la comarca de la Huerta Sur. El monumento requiere actuaciones periódicas para garantizar su conservación. Recientemente, el Ayuntamiento de Alaquàs ha llevado a cabo dos actuaciones.

