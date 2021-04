La crisis de la covid-19 ha cambiado nuestras vidas de un modo que nunca hubiésemos podido imaginar. Aquello que, inicialmente, parecía un problema de salud controlado en una región china ha acabado por convertirse en la mayor crisis sanitaria a nivel mundial que se recuerda.

El estallido de la pandemia por el SARS-CoV-2 hace más de un año ha puesto en jaque nuestra tradicional forma de vida y ha llevado al límite el sistema sanitario de todo el mundo. Ante esta situación, los gobiernos centrales tuvieron que tomar medidas drásticas y confinar, durante meses, a millones de personas en sus casas para poder controlar la transmisión del virus.

Un año después, conocemos más cosas sobre el virus que ha amenazado nuestra subsistencia y ya tenemos una vacuna efectiva contra él, aunque todavía no lo hemos conseguido controlar. Pese a ello, sabemos qué métodos son eficaces para combatir su propagación y podemos poner impedimentos a su libre transmisión.

Seguir las medidas de seguridad

Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incidido en la necesidad de seguir todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias para preservar la salud de las personas y, en especial, de aquellos grupos de riesgo que son más vulnerables a la enfermedad.

De este modo, es importante mantener la distancia de seguridad entre personas y evitar aglomeraciones o reuniones en espacios cerrados y poco ventilados. La transmisión de la covid-19 se desarrolla principalmente por vía respiratoria, a través de las gotículas que expulsa una persona contagiada al hablar, toser o estornudar.

Por lo tanto, es fundamental usar siempre una mascarilla cuando salimos de casa o estamos en contacto directo con otras personas, con tal de reducir el riesgo de contagio. Además, es importante mantener una buena higiene de manos y ventilar correctamente los espacios cerrados.

Tan solo de esta forma lograremos vencer al SARS-CoV-2 y recuperar la normalidad en nuestras vidas, según confirman las autoridades sanitarias.

A continuación, les mostramos los mejores artículos para protegerse frente a la covid-19:

AITEX pone a disposición de sus clientes toda la oferta de ensayos necesaria para acreditar mascarillas de todo tipo frente al riesgo de la covid-19. De este modo, el Instituto Tecnológico Textil se convierte en el primer organismo que realiza todos los ensayos acreditados dentro del territorio nacional.

Valentia Medical es una empresa valenciana que decidió desviar parte de su proceso productivo, enfocado a la fabricación de colchones y almohadas, hacia la elaboración y distribución de mascarillas quirúrgicas y FFP2 tras el estallido de la pandemia de la covid-19.

“Las mascarillas fabricadas en España dan un plus de confiabilidad que otras importadas de Asia no proporcionan, sobre todo por los estrictos controles sanitarios que los fabricantes españoles tenemos que pasar y que no se exigen en otros países exportadores”, aseguran fuentes de Valentia Medical.

WIZARD es una empresa industrial valenciana que nace con el objetivo de cuidar del aire que respiramos, utilizando la innovación como herramienta clave para ayudarnos a afrontar los nuevos retos que supone la “nueva normalidad”.

Los productos WIZARD® unen tecnologías de desinfección de aire y superficies para desarrollar máquinas que eliminan bacterias y virus del aire para proteger la salud, creando ambientes y negocios seguros.

“Nuestro trabajo es hacer el tuyo más cómodo” es el ambicioso lema de Unicat, la empresa valenciana especializada en vestuario y equipos de protección laboral.

Una de las últimas incorporaciones a su amplio catálogo son las tan demandadas mascarillas FFP2, utilizadas por casi el 70 % de los valencianos y valencianas.

Según la OMS, la ventilación es un factor importante para evitar que el virus que causa la covid-19 se propague en espacios interiores.

En este sentido, Camfil es una empresa líder en soluciones de aire limpio de alta calidad que mejoran la productividad de los empleados y de los equipos, minimizan el consumo de energía y benefician a la salud humana y al medio ambiente.

¿Cómo saber si una mascarilla es adecuada? Feel Contracts arroja respuestas a tan importante cuestión, así como alternativas que promueven la protección contra la covid-19. Así, el pasado año crearon la división Feel Farma, realizando una gran inversión, para ayudar a combatir la pandemia con productos de seguridad, tanto para profesionales sanitarios como para la sociedad en general, reduciendo el riesgo de contagio y la propagación del virus.

La falta de equipos de protección fue una de las mayores dificultades que tuvieron que afrontar los profesionales de la salud al inicio de la pandemia. Con tal de proteger a los trabajadores claves y al resto de la población frente al SARS-CoV-2, Bioinicia cambió su planta de fabricación farmacéutica para dedicar sus recursos al desarrollo de un filtro para máscara respiratoria, PROVEIL®, con el objetivo de dar suministro a los fabricantes de mascarillas en toda Europa.

La eficacia del ozono contra la covid-19 se ha comprobado en diferentes estudios, que demuestran la capacidad de este gas para penetrar en la membrana celular del virus y destruirlo al 99 % en pocos minutos.

Agrozono es una empresa valenciana que integra el I+D, la fabricación y la comercialización de equipos de Ozono (O3) para la desinfección de suelos y sustratos destinados al cultivo agrícola. Tras el estallido de la pandemia por la covid-19, Agrozono desvió su actividad económica a la higienización de espacios mediante el ozono gaseoso, pulverizado o nebulizado.

El uso de las mascarillas es una de las medidas indispensables para evitar los contagios de la covid-19. Las autoridades sanitarias recomiendan su uso en lugares público y sitios en los que no es posible mantener la suficiente distancia de seguridad.

En este sentido, los fabricantes de mascarillas en España, como Casa MED, cuentan con una gran variedad de ofertas en mascarillas que son ideales para cada situación. ¿Cómo saber cuál comprar?

