Al llarg del 2021, l’Ajuntament de Meliana té previstes inversions que superaran els sis milions d’euros, la xifra més alta mai vista al municipi en un únic exercici. Actuacions que responen a obres finançades directament pel consistori amb recursos propis, amb subvencions o, directament, per altres administracions i que abasten diferents àmbits.

Així, hi ha inversions en infraestructures socioeducatives; actuacions urbanes en mobilitat, vials i sanejament; o equipaments diversos.

En este sentit, l’alcalde Josep Riera afirma que “enguany serà la plasmació del treball intens de planificació i coordinació realitzat en els últims anys. La inversió més important, ja en marxa, és la construcció del centre de dia per a persones majors, finançat amb una subvenció de 3,3 milions d’euros de la Diputació”.

També en l’àmbit social, s’iniciarà la rehabilitació d'un immoble adquirit per l’Ajuntament per a la ubicació de l’àrea social municipal, subvencionada per la Conselleria d’Habitatge amb 480.000 euros.

Actuacions que es completaran en l’àrea educativa amb la millora dels col·legis del Crist i del Mediterrani dins del pla Edificant, amb prop de dos milions d’euros d’inversió. Altres actuacions previstes per diferents administracions, i que s’iniciaran enguany, són la construcció del nou edifici Labora-SEPE, d’àmbit comarcal, i el pas inferior per a vianants en l’àmbit de la línia 3 del metro.

Actuacions amb recursos propis

D’altra banda, explica Riera, “hi ha diferents actuacions municipals que es realitzaran amb els recursos propis provinents del Pla d’Inversions de la Diputació.”

En aquest sentit, està a punt de finalitzar-se el canvi de la gespa del camp de futbol i ja estan previstes una actuació de sanejament al carrer Furs, la construcció de nínxols al cementiri o la instal·lació d’una infraestructura fotovoltaica en diferents edificis municipals.

L’actuació més important del pla serà la millora de la mobilitat i l’accés al barri de Nolla, que incorporarà l’enllaç amb el Palauet de Nolla amb una ciclovia des del nucli urbà. El conjunt del pla suposarà una inversió de 800.000 euros.

Una altra línia de finançament d’inversions serà la incorporació del romanent pressupostari de l’Ajuntament de Meliana per a diverses actuacions previstes, que poden arribar als dos milions d’euros.

Entre elles, l’alcalde destaca la compra de terrenys per a equipaments, la millora de les instal·lacions culturals i esportives, l’actuació en diferents vials del nucli urbà i, la més important en funció de la possibilitat d’una actuació conjunta entre diferents administracions, l’execució del sanejament del nucli de Roca.

A més d’algunes actuacions per tal d’acollir-se a les diferents convocatòries i línies de subvenció, com ara la millora del polígon de la Closa, la instal·lació de més punts de recàrrega de vehicles elèctrics, l’ampliació del servei de bicis de préstec o alguna actuació al Palauet de Nolla.

Finalment, Josep Riera destaca que “aquesta línia de planificació, treball i col·laboració és la que està donant molts bons fruits i ha facilitat que en els últims anys es realitzen a Meliana inversions importants”.

Així, ja finalitzat, cal destacar el tram de l’anell verd des de Meliana fins a Port Saplaya, que ha suposat la construcció, de nou, de la passarel·la per damunt de la V-21. També la construcció del pavelló cobert multiusos, que es posarà en funcionament en breu, o la construcció de la rotonda d’accés a Meliana i Foios a la CV-300, l’antiga carretera de Barcelona.

Una actuació que estava pendent des de l’any 2005, que ha millorat molt la seguretat viària a la zona i que servirà com a primera fase per a la supressió definitiva del pas a nivell amb una segona actuació que la Conselleria d’Obres Públiques i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ja estan treballant.