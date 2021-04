L’Ajuntament de Moncada avança amb bon ritme en la redacció dels projectes i la licitació de les obres de les actuacions contemplades en el Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació de València, a través del qual rebrà un total de 921.004,89 euros.

La primera de les actuacions contemplades, que es troba fins al 19 d’abril en fase de presentació de sol·licituds per a la licitació en la plataforma municipal de contractació, és el reasfaltat dels carrers 137 i 138 de Masies, així com la reparació de diverses voreres del barri i la realització d’una zona d’estacionament de 2.400 m2. Aquesta intervenció compta amb un pressupost de 245.979 euros.

Altra actuació que forma part del Pla, el projecte de la qual ja ha sigut aprovat per Acord de Junta, és el pavimentat de zones verdes i l’adaptació de jocs infantils en la Plaça Emilio Ramon Llin i el Carrer València, en el nucli urbà. S’espera que en pocs dies comence la licitació d’aquestes intervencions, que comptaran amb un pressupost de 87.034, 70 euros.

En el Barri del Pilar també s’ampliaran i milloraran voreres en el carrer de l’Estació fins a l’Avinguda Benaixeve i s’adaptarà la zona de jocs infantils, per un import de 79.979,24 euros. Aquesta actuació està pendent d’aprovació i posada en marxa de la licitació.

Més projectes en fase de redacció

A més, hi ha altres intervencions previstes que es troben en fase de desenvolupament del projecte. En primer lloc, es pretén expropiar dues parcel·les en l’Avinguda de les Germanies per a destinar-les a vial públic, amb un pressupost de 183.922,54 euros.

A més, es millorarà la senda per a vianants que discorre per l’Avinguda Mossen Daniel Comboni i es col·locaran aparells de gimnàstica en la zona verda. La inversió per a l’actuació en aquesta zona serà de 139.389,98 euros.

Per últim, s’invertiran 157.382,35 euros en la restauració i conservació de l’edifici del Museu de la Seda (antiga Fàbrica Garín). En concret, es millorarà l’accessibilitat i es construiran els banys. A més, es realitzaran obres d’adaptació de l’edifici per a convertir-lo en col·lecció museogràfica i les façanes seran restaurades.

Un pla molt positiu per a Moncada

La Diputació de València ha fixat el mes de juny de 2022 per a finalitzar tots els projectes contemplats en aquest Pla d’Inversions 2020-2021.

L’alcaldessa de Moncada, Amparo Orts, s’ha mostrat satisfeta amb el ritme de desenvolupament del Pla en la ciutat: “Els nostres tècnics estan treballant de valent per tal d’aconseguir complir els terminis fixats per la Diputació de València i no puc més que mostrar-los el meu suport”, ha assegurat l’alcaldessa.

Amparto Orts ha definit aquest Pla com “molt positiu per a la nostra població, ja que amb ell millorarem nombrosos equipaments i infraestructures que incidiran en el nostre compromís de fer de Moncada una ciutat verda, accessible i bonica”.