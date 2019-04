PP y Cs acudirán al debate de Atresmedia e Iglesias pide a RTVE "rectificar" la fecha

El Partido Popular asistirá, "como tenía comprometido", al debate de Atresmedia programado para el martes 23, según ha asegurado en un comunicado.



La decisión del PP llega después de otro comunicado emitido este jueves por RTVE en el que el ente público manifiesta su disposición a organizar el debate con los cabezas de lista de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos también el próximo martes día 23.



El PP recuerda a RTVE que les había invitado en principio a un debate el día 22 y que a ese no tienen problema de asistir, tal y como manifestaron tras recibir dicha invitación.



Y a continuación critica a RTVE que haya cambiado de fecha: "TVE ha emitido hoy un comunicado antes de ponerse en contacto con el PP alterando la fecha inicialmente establecida. Nos parece inaceptable que la televisión pública, de la que se espera esté al servicio de todos, actúe al dictado del candidato socialista"





Iglesias pide a RTVE "rectificar" la fecha

RTVE no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno. Nos invitó a 4 candidatos el 22. 3 aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere 2 debates. Rosa María Mateos debe rectificar — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 18 de abril de 2019

Rivera irá al debate de Atresmedia: "Sánchez quiere esconderse"

