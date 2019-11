Albert Rivera propone una ley para crear el derecho a formar una familia

Una ley para crear el derecho a formar una familia y legalizar en España la gestación subrogada. El presidente y candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció ayer en València que su partido presentará en la próxima legislatura una ley de familias con la que pretende impulsar la natalidad, garantizar la corresponsabilidad y dar ventajas a las personas que deciden tener hijos.

«Un país sin hijos es un país sin futuro, esa es una realidad. Si tenemos menos hijos tendremos menos futuro», insistió Rivera, quien quiere convertirse en el «presidente de las familias» a partir del próximo 10N. «Es muy difícil tener hijos, ha bajado la natalidad en España y es un problema para la economía y también para ser felices, cosas fundamentales para presidir un gobierno», insistió.

Rivera participó ayer en el mitin más destacado que Ciudadanos ha organizado en la Comunitat Valenciana en esta campaña, un acto en el que las familias fueron las protagonistas y en el que no hubo ninguna mención a la agenda valenciana o a la financiación.

María Muñoz, candidata de Ciudadanos por València, subrayó durante su intervención que «la familia es lo que nos completa como personas, nos hace felices», y definió a su partido como «fieles defensores» de sus distintos modelos.

Mientras, Rivera razonó que «tenemos derecho al trabajo, a estudiar, a la formación, pero no existe el derecho a tener una familia». Por ello, continuó, «si no existe el derecho habrá que crearlo, si hemos conseguido otros derechos, por qué no avanzamos en el derecho a formar una familia con una ley de familia».

Según el candidato de Ciudadanos, su propuesta legislativa «va a beneficiar a cinco millones de personas» y prevé incentivos económicos, sobre todo para los autónomos. Así, una familia monoparental recibirá una ayuda de 1.200 euros al año y las familias con dos hijos serán consideradas numerosas. Las de tres podrán recibir hasta 2.400 euros anuales.

Rivera también se comprometió presentar de nuevo en el Congreso la ley de gestación subrogada , «altruista y garantista». «Yo no quiero un país en el que puedan tener hijos los que solo puedan pagar 150.000 dólares», repitió. En este sentido, Rivera vendió la propuesta como una demanda del colectivo LGTBi y su partido invitó al acto a un matrimonio que contó su experiencia en Estados Unidos.

Para el líder de Ciudadanos, impedir tener hijos por este método en España mientras las parejas se van a hacerlo a otros países es una «absurda hipocresía» que se mantiene por «los prejuicios de los viejos y los nuevos partidos». Por parte del Estado y el Gobierno, «no quiero una política intervencionista, dirigista, sectaria o con ideología, quiero una política de sentido común», defendió durante su intervención.