Vox amenaza a Compromís y abre la puerta a pedir su ilegalización

El grupo parlamentario Vox en las Corts Valencianes hizo ayer una lectura valenciana sobre la petición de ilegalización a formaciones independentistas vascas y catalanas que sus dirigentes nacionales han planteado en los últimos días. La síndica, Ana Vega defendió la ilegalizacion de los nacionalistas catalanes y vascos porque pretenden fragmentar el Estado y desbordar la Constitución.

Pero preguntada si lo pide también para Compromís, Vega aseguró que la coalición «parece que va en una línea a veces más suave que los partidos nacionalistas, pero la deriva que está tomando es muy similar a la de los partidos catalanes, pero la ilegalización es una cuestion que tendremos que ver con el tiempo», añadió. Repreguntada explicó que en este momento no ve que Compromís haya traspasado aún «la línea» pero dijo que esta era «muy fina» y que su partido estará vigilante para que no pase en la Comunitat Valenciana lo mismo que en Cataluña.

El síndic adjunto de Vox, José María Llanos, asegura que la ilegalización de partidos requiere una modificacion legislativa y un estudio y «será entonces cuando se verá quienes aceptan las reglas constitucionales y los que quieren destruir la unidad nacional y si antes de la reforma legislativa cambiaran su contenido pues no entrarían en el tipo de ilegalización, que se aplica en Portugal y otros paises democráticos», según el diputado.

Mientras, la síndica adjunta de Compromís, Mónica Àlvaro, respondió que su partido lo tiene «clarísimo» y que a la extremaderecha no se la debate, sino que se la combate. «Nos da la risa, porque no lo consideramos una cuestión seria», afirmó en las Corts. «Pero me resulta extraño que haya partidos (PP y Ciudadanos) que les tiendan la mano y todo viene por el gran error de Pedro Sánchez de darles una segunda oportunidad en las urnas», añadió la diputada de Compromís.