Abascal defiende acabar con las autonomías, frenar la inmigración y mano dura con Cataluña

Con más de media hora de retraso y al ritmo del himno de la Legión y 'viva España' de Manolo Escobar unas ocho mil personas han jaleado esta tarde en Feria Valencia al líder de Vox, Santiago Abascal, en el mitin más multitudinario que la ultraderecha ha ofrecido en València desde que hace un año irrumpió en las instituciones con su presencia en el parlamento andaluz y después en el Congreso y las Corts Valencianes.



Envalentonado por las encuestas que apuntan a que superará con holgura los 24 diputados que logró en abril, Abascal ha reforzado su discurso de derecha radical ante un público mayoritariamente masculino y de mediana de edad.



Abascal ha denunciado un cordón sanitario de todos contra Vox y un golpe de estado permanente en Cataluña que forma parte de un proceso que no ha acabado, por lo que reclamado la detención inmediata de Quim Torra.



Uno de sus objetivos declarados es acabar con el Estado de las autonomías por el gasto que genera, y ha llamado a enseñar patriotismo en las escuelas y a rescatar el concepto de autoridad para los profesores. También ha exigido fronteras seguras, pero sin fobia a los migrantes que se juegan la vida y sí a los políticos progres y ha reclamado que se respete a España en el mundo para poder traer a Puigdemont a España.



Ha ensalzado a los valencianos por ofrendar nuevas glorias a España y ha asegurado que Vox es la vanguardia contra la quinta columna del catalanismo, en la que ha situado a Compromís y Podemos.



También ha criticado al resto de partidos por no ser valientes de debatir con ellos y de agachar la cabeza y ponerse a escribir, en referencia a Sánchez, al que ha llamado desenterrador de odios. Según él, Sánchez ha despertado conla exhumación de Franco el odio entre españoles y ha exigido respeto a los muertos. También ha defendido la necesidad de enseñar patriotismo en las escuelas y ha vuelto a repetir la frase falangista de que solo los ricos no necesitan patria pero sí los pobres. También ha señalado varías veces al grupo Prisa, al que tiene vetado, y a los medios de comunicación en general por estigmatizar a Vox, según ha dicho, aunque ha pedido respeto para los trabajadores de los medios pero no para los oligarcas que los dirigen.



El presidente de la gestora de Vox en Valencia, José María Llanos, ha llamado "usurpador e ilegítimo presidente" a Pedro Sánchez y ha dicho que València ya está "a las ordenes" de Abascal.



El ex del PP, Ignacio Gil Lázaro, ahora en las filas de Vox, ha asegurado que Compromís es un peligro real porque en sus documentos tanto el Bloc como Iniciativa defienden la autodeterminación de los valencianos, una postura de traición a España y ha añadido que Vox es la vanguardia de la lucha contra el catalanismo.





