Pablo Iglesias presiona a Sánchez para que emule el modelo de Puig

Siete meses después de su última aparición, Pablo Iglesias regresó ayer fugazmente a València para pedir el voto a Unidas Podemos en un acto de campaña. Lo hizo en el mismo recinto que en el mes de abril, Feria València, aunque en un espacio con un aforo más reducido y con menos público (unas 700 personas) que entonces. No ayudó el horario matinal de la convocatoria ni el hecho de que la cita se mantuviera en el aire hasta el día de antes, cuando el líder podemita confirmó su presencia en un territorio donde los morados necesitan consolidar su resultado del 28A y hacer frente al surgimiento de un nuevo adversario por la izquierda, nacido de la fusión de Compromís y el partido de Iñigo Errejón.

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia articuló su discurso en torno a dos frentes: el bloqueo del Gobierno y la extrema derecha. Iglesias emplazó a Pedro Sánchez a mirarse en el espejo del líder del PSPV y presidente de la Generalitat y a seguir su ejemplo. «Si ganamos no vamos a ser tan arrogantes para pedir todos los sillones. Ximo Puig no lo fue y supo que tenía que gobernar con Compromís y Unidas Podemos con un acuerdo proporcional a los votos», dijo, antes de recriminar a Sánchez que tienda la mano a la derecha para gobernar y que pretenda «cambiar las reglas del juego en el último momento» con tal de que gobierne la lista más votada tras el 10N. «Es poco serio», opinó.

El diputado exprimió las llamadas del presidente del Gobierno a la abstención del PP en la investidura. «Tengo la sensación de que mucha gente socialista que se identificaba con aquel 'Rivera no', sabe que el único voto que sirve para que haya un gobierno de izquierdas en España es el de Unidas Podemos. La gente socialista es de izquierdas y no quiere a su partido gobernando con las políticas económicas del PP», ahondó Iglesias, que señaló el posible nombramiento de Nadia Calviño para la vicepresidencia del Gobierno como otro guiño de Sánchez a las fuerzas conservadoras. «Son las políticas económicas de Merkel, Montoro o Calviño las que traen los Abascales», clamó.

El dirigente morado inició su intervención con un «Bon dia ,València» y tardó apenas unos segundos en mentar a Ana Botín y a la patronal, a quienes acusa de presionar para que Unidas Podemos se quede fuera del Gobierno.



La crisis, caldo de cultivo de Vox

Iglesias terció en el debate abierto sobre la conveniencia de responder o no a las andanadas de Vox, partido a cuyos dirigentes etiquetó de «fascistas» y cuyo candidato, Santiago Abascal, estará hoy también en Feria València. «A la extrema derecha no se le combate con eslóganes, sino con políticas sociales, con un gobierno de izquierdas de verdad que proteja a la gente y dé seguridad a las familias, porque la crisis es el caldo de cultivo para que crezca», reflexionó el líder de Unidas Podemos.

«La inseguridad la generan las casas de apuestas y la falta de empleo. No se puede frenar a la extrema derecha llevando a Bruselas la mochila austríaca, gobernando con el PP o haciendo recortes», remachó, interrumpido por los gritos de «Sí se puede» de los asistentes.

En el acto intervinieron los cabezas de lista de la formación morada por València, Alicante y Castelló, así como la diputada Pilar Lima, Naiara Davó, y el vicepresidente segundo del Botànic II, Rubén Martínez Dalmau, que llamó a exportar a España el modelo de gobierno del Consell y defendió que la entrada de Unides Podem es sinónimo de «los presupuestos más sociales». Terminado el mitin, Iglesias partió rumbo a Barcelona.