Bonig y Egea apelan al voto útil en la derecha para apartar a Sánchez

Los populares cerraron campaña ayer con una apelación a los votantes de derecha para que ejerzan un voto útil en favor de Pablo Casado, el único que en su opinión es capaz de apartar de la presidencia a Pedro Sánchez.

Tanto el secretario general del PP, Teodoro García Egea, como la presidenta autonómica del PP, Isabel Bonig, apelaron a esta cuestión en los diferentes actos en los que participaron.

En una comida con medio millar de comensales en Alzira, Bonig insistió en que «todo lo que no sea votar a Casado es hacer que Sánchez se quede en la Moncloa». Una apelación a los votantes de derecha para que no escuchen los cantos de sirena de Vox y vuelvan al PP. En opinión de Bonig solo hay dos opciones, que siga Pedro Sánchez o que gobierne Pablo Casado. La presidenta de los populares valencianos señaló que mientras el presidente del Gobierno en funciones ha rehuído en los mítines la agenda valenciana y cuando ha tratado de recuperarla ya no ha sido creíble, Pablo Casado la ha asumido de principio a fin con su compromiso el jueves en el acto de l'Oceanogràfic por un cambio de modelo, el corredor mediterráneo, las infraestructuras hidráulicas, el empleo, la Ford o los cítricos. Según Bonig es el momento de hablar menos y hacer más.



«Proceso de catalanización»

En clave autonómica, Bonig ha vuelto a sacar a coalición la resolución adoptada por el Bloc (principal partido de Compromís) por la aministía a los presos del procés y un referéndum de autodeterminación y culpó al presidente, Ximo Puig, del proceso de «catalanización» que sufre la Comunitat Valenciana. Precisamente el catalanismo está en boca de los tres partidos de la derecha en la campaña electoral que acabó ayer. También pidió responsabilidades políticas al presidente por las subvenciones que han percibido las empresas de su hermano.

García Egea aseguró que se conformaba con que Puig tratara igual de bien a los valencianos como «a su familia». «No debería hacer falta apellidarse Puig para que uno tenga una oportunidad en Valencia, no podemos permitir que la Comunidad Valenciana esté hipotecada por Torra y Sánchez. Aquí tenemos personalidad propia», señaló.

Bonig y Egea participaron por la mañana en un acto en Algemesí y la presidenta del PPCV cerró la campaña por la tarde en dos actos en Vila-real y Castelló.

