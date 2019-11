La sede de Compromís en València amanece con pintadas de 'vendeobreros'

La sede de Compromís en València ha amanecido este sábado con pintadas en las que se puede leer 'vendeobreros' y 'escoria', un día después de que las sedes de PSPV y PP en la ciudad sufrieran un ataque similar con los mismos mensajes.

En esta ocasión, además las pintadas están acompañadas de la firma de 'Juventud frente obrero' y el logo de este colectivo. Además, también hay mensajes de 'sois escoria' y 'por el poder obrero'.

Así lo han denunciado a través de redes sociales dirigentes de la formación como el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, y el senador Carles Mulet.

Nomdedéu ha compartido imágenes de las pintadas en una respuesta a un tweet del síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, que precisamente denunciaba este viernes un ataque parecido en la sede de los socialistas valencianos. "Mi solidaridad. No me produce menos rabia que haber encontrado la nuestra (sede) así esta mañana", traslada Nomdedéu a Mata. Por su parte, Mulet ha atribuido los hechos a "fascistas que no tienen nada mejor que hacer".

Este viernes las sedes del PSPV-PSOE y del Partido Popular en València sufrieron ataques con pintadas en las que se refieren a estas formaciones como "escoria". Así, la entrada de la sede de los socialistas valencianos amaneció con pintadas en las que también se puede leer 'Contra vuestra traición nuestra organización', 'Vende obreros' y 'Sois escoria'.

Igualmente, en el inmueble que alberga la sede del PP en la capital valenciana también se produjeron pintadas en los siguientes términos: "Vendéis nuestra patria al capital. Sois escoria".

Se da la circunstancia de la que la semana pasada, Compromís denunció a la Policía la aparición de pintadas en su sede. "Arran no perdona traidors (Arran no perdona a traidores)".