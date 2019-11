ERC votará 'no' si no hay "diálogo político" en Cataluña

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado este martes que su partido rechaza el preacuerdo para formar gobierno entre PSOE y UP y votará no en la investidura si no hay un diálogo político con Cataluña y se admite que no hay un problema de convivencia sino de la relación Estado-Cataluña.

En unas declaraciones en el Parlament, la portavoz de ERC ha rechazado de plano el preacuerdo PSOE-UP y ha subrayado que si ambos partidos quieren obtener los votos del grupo republicano, deberán "sentarse y hablar" ("sit and talk", ha dicho en inglés).

Vilalta ha criticado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, hayan acordado "en 24 horas lo que no fueron capaces de acordar en 6 meses", lo que demuestra, ha dicho, "que las elecciones eran del todo innecesarias y que, con su oportunismo electoral, han beneficiando a la derecha y la extrema derecha".

"Denunciamos la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y les decimos que el escenario actual es muy diferente al del pasado mes de julio", cuando ERC se abstuvo en la segunda votación de la investidura del líder del PSOE.

"Desde ERC ya les advertimos de que el escenario postsentencia (del procés) sería mucho más difícil -ha señalado Vilalta-, y lo que hemos visto desde entonces es a un Pedro Sánchez que aplaudía dicha sentencia, y que negaba el diálogo con la Generalitat".

La portavoz republicana ha añadido que en la campaña electoral Sánchez propuso también medidas "en contra del sistema educativo catalán y de los medios de comunicación públicos, así como la penalización de la convocatoria de un referéndum".

Por todo ello, ha subrayado Vilalta, "constatamos que el escenario ha cambiado mucho, por lo que nuestra posición es ahora mismo un 'no', y si quieren algo de nosotros lo que exigimos es sentarse y hablar, desde la premisa que aquí no hay un problema de convivencia entre catalanes, como dice el punto 9 del preacuerdo, sino un conflicto político entre el Estado español y Cataluña".

Algo más que "un diálogo sin concreción"



La portavoz de ERC se ha mostrado especialmente contraria a dicho punto, el 9, y lo ha considerado del todo incompatible con un voto favorable o una abstención de sus diputados, que forman ahora mismo el quinto grupo de la cámara.

Ha explicado que hasta ahora ni el PSOE ni UP han mantenido contactos con ERC, y que Esquerra desconocía las conversaciones entre ambos partidos, aunque para Vilalta lo importante es dejar claro que reiniciar el diálogo no es condición suficiente como para salir del 'no', sino que "deben moverse" en el terreno de las propuestas de diálogo.

Vilalta ha puntualizado que ERC no exige de entrada la autodeterminación o la amnistía para sentarse a negociar, pero sí algo más que una oferta de diálogo sin concreción.

En los pasillos del Parlament, Vilalta ha indicado a título orientativo, que "esto no se arregla con reuniones de los partidos independentistas con Miquel Iceta" (el primer secretario del PSC), sino que se requiere un diálogo Cataluña-Estado.

Ha admitido, sobre esto último, que ERC podría aceptar inicialmente un diálogo entre partidos catalanes con PSOE y UP, aunque posteriormente esto debería trasladarse, ha explicado, a un escenario de negociación entre el Gobierno central y el gobiernos catalán.