Óscar Gamazo, el diputado gandiense del PP de las segundas oportunidades

El gandiense Óscar Gamazo ha vuelto a conseguir su escaño en el Congreso de los Diputados tras la subida de votos del Partido Popular en las elecciones de este domingo. El que figuraba en el cuarto puesto de la lista popular por la provincia de València mantuvo la confianza de Pablo Casado a pesar de no conseguir entrar tras los resultados de los pasados comicios del 28 de abril, lo que coincidió con los peores resultados de la historia de su partido.

El cuarto lugar que ocupaba Gamazo era, a tenor de las encuestas, un puesto de salida en la repetición electoral, pero teniendo en cuenta los antecedentes reinó la incertidumbre hasta última hora. Tanto es así que el diputado electo afirmó estar «exhausto después de una noche de intensos nervios», y es que el recuento no le otorgó la cantidad de votos que aseguraban su escaño hasta pasado el 70% del escrutinio.

La historia se repite. Gamazo revivió unas sensaciones que ya conocía de primera mano. Ya le ocurrió lo mismo en la etapa en la que Mariano Rajoy lideraba el Partido Popular. En aquel entonces Rajoy no consiguió formar gobierno con los resultados de los comicios celebrados el 20 de diciembre de 2015. Gamazo se quedó con la miel en los labios al ocupar el puesto número 6 de la candidatura al Congreso por València, cuando el PP consiguió cinco escaños.

Fue esa legislatura en la que, al no conseguir los apoyos necesarios, Rajoy no pudo ser investido presidente y se produjo una repetición electoral para el 26 de junio de 2016. En estas el PP sí pudo aglutinar el voto necesario y conseguir la mayoría absoluta. Esta segunda vuelta electoral favoreció al gandiense, que había mantenido la confianza de su partido al no moverse del sexto puesto. El resultado obtenido a la segunda oportunidad hizo posible que el 14 de julio de ese mismo año alcanzara la cámara legislativa.

Ayer, en conversación con este periódico, Gamazo afirmó «estar a favor de las segundas vueltas electorales» porque le ha vuelto a propiciar su ingreso en el Congreso. Admitió sentirse «satisfecho y agradecido por la oportunidad que me han vuelto a otorgar los valencianos que depositaron su confianza en mi trabajo».



«Por una financiación justa»

Gamazo llevará a Madrid las necesidades e intereses de los valencianos, pero quiso destacar dos de los puntos que más le preocupan. El compromiso de una financiación justa y la defensa del sector cítrico y de los agricultores. Aseguró que tiene la garantía y compromiso en estas dos medidas de Pablo Casado, líder nacional del PP, con el que el hablará en los próximos días.

Gamazo valoró que con los últimos resultados la situación del país «es incluso peor, y la inestabilidad aumenta». Dado el vaticinio de este bloqueo, el diputado tiene claro que el presidente de los populares «es la única alternativa a Pedro Sánchez y al PSOE», a quien definió como un «irresponsable que no merece presidir España y que debería dimitir». Fue más allá al resignarse a pensar que con Sánchez «podamos llegar a vernos yendo a votar por tercera vez en los próximos meses».

Siguiendo con el análisis en medio de la resaca electoral, Gamazo centró la «debacle» de Ciudadanos y la consiguiente dimisión de su líder, Albert Rivera, en haber sido un partido «veleta».

Segundas partes sí pueden ser buenas, tanto es así que Gamazo recogerá su acta de diputado tras favorecerle por segunda vez en su trayectoria que unas elecciones generales se repitan.