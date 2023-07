Decenas de valencianos y valencianas han sacado tiempo en medio de sus vacaciones para depositar su voto por correo en la oficina de Correos de la plaza del Ayuntamiento de València, que ha abierto sus puertas este domingo de manera excepcional tras la avalancha de solicitudes —250.000 peticiones tramitadas hasta el 14 de julio, según UGT—.

Quedan tan solo cuatro días para agotar el plazo fijado para esta modalidad de voto, que finaliza el 20 de julio. Por eso, son muchos los que han querido aprovechar esta oportunidad. "Me parece genial la ampliación de horarios que han hecho. Vivo en Paiporta y allí, por ejemplo, Correos no abre hoy. Como no teníamos nada que hacer hemos decidido venir", declara una valenciana que ha ejercido su derecho a voto muy bien acompañada de sus dos hijas pequeñas.

Este sacrificio para poder asegurar que nadie se quede sin entregar su papeleta ha sido reconocido por todos los allí presenten. "Estamos super agradecidos del trabajo que está realizando el personal de Correos. A nosotros nos facilita poder votar estando de vacaciones y sabemos que es un esfuerzo extra, las horas de más que están haciendo, estar abiertos un domingo. Es de agradecer a todo personal", reconoce María José, de 41 años, que ha venido a votar junto a su pareja, Alejandro, de 38.

Ambos tenían un viaje organizado que coincidía con el día de las elecciones, el próximo 23 de julio, así que por primera vez no van a votar de manera presencial. Algo que, pese a las dudas sembradas por Feijóo sobre el voto por correo y que disipó la compañía pública asegurando que era un proceso "seguro" y "garantista", no preocupa a estos dos valencianos: "Nos sentimos completamente seguros", apunta.

A pesar de ser un domingo de julio, la gente no deja de entrar en la oficina, sin colas y a cuenta gotas, pero en poco menos de media hora los funcionarios de Correos han atendido a una veintena de personas. El trámite no dura más de cinco minutos y la mayoría llegan por el mismo motivo: "Ya tenía un viaje previsto antes de que se convocaran las elecciones", afirma Carlota Alarcón, de 24 años. A pesar de que también es su primera vez votando por correo, el trámite ha sido "muy sencillo" para ella. "Lo solicité hace diez días y a la semana me llegó. Tenía muy claro lo que iba a votar, sobre todo viendo el resultado de las anteriores", añade.

"Es un poco farragoso"

A Alba Izquierdo, de 20 años, las elecciones le pillan en Bruselas, con unas amigas. Aunque reconoce que la gestión ha sido "muy fácil", admite que tuvo que rellenar los papepes varias veces. "Los trabajadores de Correos me ayudaron un montón", apunta. Un reconocimiento a la labor de los proferionales de la empresa estatal que comparte también José Pérez, de 77 años. Este valenciano ha llegado acompañado de su mujer. Buscaban información sobre cómo recoger las papeletas para votar, ya que todavía no habían llegado a casa y su oficina de referencia estaba cerrada. Han sido atendidos al momento.

"Esperamos poder conseguir los papeles el lunes o el martes. Es fácil pedir el voto por correo, pero el trámite es un poco farragoso. Tenemos que ir primero a recoger la documentación para solicitarlo, mi mujer y yo, luego también a entregarla. Si lo recibes en casa no pasa nada, pero si por lo que sea no puedes, tienes que ir a la oficina a por las papeletas y luego depositarlas. Tiene que haber formas de agilizarlo. Lo hemos solicitado porque nos marchamos de vacaciones, es la primera vez y creo que será la última. Vale la pena perder dos o tres días y votar presencialmente", señala José.

A Inma, de 42 años, no le quedaba otra opción que el voto por correo: "Estoy empadronada en otra provincia, a estas elecciones ya no llegaba", apunta. Pero no estaba dispuesta a renunciar a votar. "Es importante, esta candidatura me apetecía y creo que si tenemos el derecho, hay que ejercerlo", concluye.

A pesar de que Correos ha recomendado no dejar los trámites para última hora, las personas que todavía no hayan depositado su voto por correo podrán hacerlo hasta el 20 de julio, el próximo jueves, en su oficina más cercana. Cabe recordar que la compañía pública ha ampliado los horarios habituales de verano en 35 oficinas de la provincia de València.