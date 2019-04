El PPCV se lanza a por el voto de las amas de casa

El voto de las mujeres será clave en las próximas elecciones autonómicas y generales. Lo dice y lo creen las organizaciones feministas, la demoscopia y también el PP, un partido que, según asegura su candidata a la Generalitat, Isabel Bonig, ha contado tradicionalmente con el apoyo de las féminas. En un momento en que el grueso del feminismo pide el voto para los partidos progresistas y rechaza de forma éxplicita a los partidos de la derecha al entender que puede suponer un retroceso en las políticas de igualdad, los populares valencianos han dedicido poner el foco en un colectivo específico: las amas de casa. A ellas van dirigidas un paquete de medidas que este jueves ha dado a conocer Bonig en un encuentro en el que también han participado la candidata a la alcaldía de València, María José Català, y la cabeza de lista al Congreso, Belén Hoyo. En un acto con más de un centenar de mujeres pertenecientes a diversos colectivos, Bonig ha prometido que si gobierna pondrá a disposición de las amas de casa la denominada "tarjeta casa en familia", un documento similiar al carné jove que permitirá a sus titulares tener toda una serie de descuentos.

Dentro de la "revolución fiscal" que promote el PPCV, Bonig incluye medidas fiscales favorables para las personas que durante toda la vida se hayan dedicado a la labores en casa. En concreto, y dentro del tramo autonómico del IRPF, los populares prometen deducciones de hasta 2.000 euros en las declaraciones conjuntas de la renta cuando uno de los miembros de la pareja se ha dedicado a labores domésticas y, por lo tanto, nunca haya cotizado. Si el matrimonio no tiene hijos la deducción será de 700; si tiene dos hijos de 1.500 y si tiene tres o más de 2.000.

La tercera medida va destinada a las personas mayores de 50 hijos en paro que quieran prejubilarse. En estos casos, Bonig promete que la Generalitat abonará hasta el 40% del importe a la seguridad social hasta que esta persona (hombre o mujer) llegue a la edad de jubilación. Según Bonig estas medidas suponen un "reconocimiento" a las mujes dedicadas al hogar y al cuidado de los demás.

El acto, celebrado en una cafetería de València, contó con la presencia de Asunción Francés, la cabeza visible durante años de las amas de casa Tyrius. Francés estuvo durante muchos años vinculada a la administración del PP con un puesto de eventual. Ocupó plaza de asesora en Presidencia de forma ininterrumpida desde que exjefe del Consell Eduardo Zaplana la nombró en 1997 para garantizarse el respaldo en la calle de un «ejército» entusiasta de afiliadas y por el que cobraba, sin pagas, 2.400 euros netos al mes. Renunció a la plaza a los 75 años en 2011. Francés estuvo ayer en un sitio destacado de la mesa.

La cabeza de lista del PP, Belén Hoyo, destacó el hecho de que su partido había escogido a tres mujeres como números uno al Congreso, las Corts y la alcaldía, algo, ha apostillado, que no pueden decir otros partidos. "Sí, somos feministas, pero no el feminismo que plantea una lucha de hombres contra mujeres o de algunas mujeres contra otras, si no del feminismo que cree en la plena igualdad", dijo. Bonig por su parte evitó entrar en polémica con el movimiento feminista, pero lamento que hayan personas "que quieran hablar en nombre de otras". "No pedimos el voto contra nadie, queremos que voten libremente", dijo.