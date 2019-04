Oltra vuelve a recurrir al préstamo del IVF para hacer frente a los servicios

La vicepresidenta Mónica Oltra volverá a utilizar al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para hacer frente a los pagos de su conselleria. En concreto, la póliza de crédito será para ponerse al día con el retraso en los pagos a los centros de infancia. En estos momentos, el área de Igualdad y Políticas Inclusivas ha asegurado que no puede pagar debido a la falta de liquidez de la Generalitat hasta que el Gobierno central active el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Oltra explicó que los fondos asignados a Igualdad en tesorería están priorizando las ayudas directas a las familias y a las personas, como las prestaciones por dependencia, la renta de inclusión y las ayudas a la crianza. El resto de áreas «deben esperar a que lleguen las transferencias corrientes», dijo.

Mientras tanto, será el órgano que dirige Manuel Illueca quien se haga cargo de los pagos. No es un recurso novedoso. Lo utilizó en 2018 en discapacidad, lo que le granjeó ciertas críticas en el sector. La Federació Salut Mental de la Comunitat Valenciana manifestó su malestar por el retraso de cinco meses para abonar la financiación que correspondía a las entidades de la federación. En ese caso, la problemática se produjo al cambiar el tipo de relación económica, que pasó de subvención a concierto. En ese periodo de tiempo, los impagos se acumularon y el IVF salió al rescate.

La fórmula nació en 2016 con un convenio por el cual Illueca accedió a conceder préstamos a corto plazo a la Conselleria de Igualdad, con un interés entre el 3 y el 4 % anual, para cubrir el total del importe de las subvenciones del ejercicio presupuestario. La condición era devolverlo a 18 meses.

Oltra confió ayer en que el pago del Estado sea «inminente» y el Consell pueda reactivar sus cuentas. En Hacienda esperan que el FLA se active este mismo mes. El área que dirige Oltra cifra en 94 millones la cantidad que reclama para ponerse al día con las cuentas.

No obstante, los datos oficiales enviados a las Corts reflejan que la Conselleria de Igualdad tendría 78,9 millones en facturas no contabilizadas aún y que por tanto no están en condición de poder ser abonadas. Una parte correspondería a expedientes de enriquecimiento injusto, una fórmula a la que ha tenido que recurrir con asiduidad para evitar tener que dejar de prestar un servicio por no haber renovado un contrato. Mientras, en Tesorería habría otros 36 millones en facturas contabilizadas y que no habrían sido pagadas por la situación de infrafinanciación.

La póliza de crédito es una «tirita» para Oltra, que tapa la infrafinanciación. En este sentido, la vicepresidenta remitió a las declaraciones que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, hizo un año atrás para exigir la transferencia del Fondo de Liquidez Autonómica al Gobierno de Mariano Rajoy.

Una reivindicación que ahora encabeza Oltra y que ayer, con la cita a Soler, quiso evidenciar que mantiene aunque esté Pedro Sánchez en la Moncloa. Una forma velada también de señalar a quienes habrían variado de actitud.