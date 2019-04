Puig promete 25 millones para que los niños de dos años tengan guardería gratis

«Nuestro objetivo en el horizonte de 2023 es pobreza infantil cero», proclamó ayer en el Grau de Castelló Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana y candidato del PSPV a revalidar el cargo en los comicios autonómicos del próximo día 26. Para ello, enumeró varias iniciativas como la de que «todos los niños y niñas de dos a tres años tendrán plaza escolar gratuita, en el sistema publico y concertado».

Una medida con la que se pretende la universalización de la educación de 0 a 3 años, «un elemento de cohesión social básico, porque la igualdad de oportunidades empieza inmediatamente después de nacer».

Puig abrió ayer la primera de las tres convenciones de los socialistas valencianos para explicar a los ciudadanos las líneas de su programa electoral. Al encuentro en el distrito marítimo de Castelló, le seguirá el de hoy, en Elx, y el domingo en el ciudad de València. En el acto de ayer, los socialistas desgranaron sus propuestas en materia de derechos sociales. Mientras, el acto de Elx estará dedicado a la economía y empleo y el de València, a los retos de la sociedad moderna, como el cambio climático, el envejecimiento de la población o la despoblación de las comarcas del interior.



60.000 niños en riesgo de pobreza

Para Puig, uno de los restos de su próximo gobierno, en el supuesto de ganar los comicios, será la defensa del sector público y dentro de este ámbito, el Estado del Bienestar. En este punto, puso el acento en la defensa de la infancia. «En la Comunitat Valenciana hay 60.000 niños en riesgo de pobreza. Esto es intolerable y nuestro objetivo será llegar a la pobreza infantil cero en el horizonte de 2023», explicó. Para alcanzar esta meta, el titular del Consell aseguró que potenciará las políticas sociales , a través de la renta ciudadana garantizada, para proteger las unidades familiares más vulnerables.

Vinculada a la protección y defensa de la infancia, enmarcó la apuesta de los socialistas por la educación. También en el tramo infantil, es decir, entre cero y tres años, para garantizar el acceso de los todos los niños a las aulas. «Planteamos soluciones a los problemas reales de los ciudadanos, mediante ofertas rigurosas», sentenció.

«Y lo más importante, nuestro programa va acompañado de una memoria económica para que los ciudadanos conozcan de dónde proceden los recursos económicos y cómo los vamos a gestionar», agregó. El presidente volvió a rescatar el mensaje de los socialistas de las últimas semanas que pone el énfasis en la regeneración democrática que, a su juicio, ha experimentado la Comunitat Valenciana en los cuatro años de gobierno del Botànic.

« Los ciudadanos valencianos ya no se avergüenzan de sus políticos. Por tanto, no debemos dar ni un paso atrás. No debemos olvidar que veníamos de una Comunitat colapsada en todos los aspectos y denostada por los múltiples casos de corrupción», indicó. «En cuatro años, le hemos dado la vuelta a la situación y todos los indicadores valencianos son mejores», añadió.

En el haber de la gestión de su Gobierno Puig también incluyó sur reforma fiscal que, según él, ha beneficiado a los que menos ganaban (1,5 millones de trabajadores) y sólo ha perjudicado a los más ricos (unos 50.000).

Puig lanzó un mensaje optimista ante las posibilidades del PSPV en las urnas, pero alertó a los ciudadanos del peligro de la abstención. «El único enemigo del PSPV en estos comicios es la desmovilización de nuestros electores», concluyó.