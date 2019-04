El CIS prevé una leve mayoría progresista

Pedro Sánchez va como un tiro en la Comunitat Valenciana. En España va bien, pero en el territorio de Ximo Puig va mejor aún, a pesar de existir una fragmentación de la oferta progresista mayor que en otros lugares por el factor Compromís. Es lo que dice la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundida ayer sobre las elecciones generales del 28 de abril.



Como la mayoría absoluta queda lejos y lo que importa para gobernar son los bloques, ahí el partido está más disputado. Si se tienen en cuenta los datos de intención directa de voto y simpatía, el grupo de la izquierda (el del Govern del Botànic: PSPV, Unidas Podemos y Compromís) contaría en la C. Valenciana con una ventaja importante, de siete puntos. Si se observa la estimación de escaños realizada por el instituto, la mayoría progresista en el territorio valenciano es discreta: le da una horquilla de 15 a 18 escaños, mientras que al bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) le concede de 14 a 18 diputados.



El elemento sorpresa en la encuesta es Pacma. Los animalistas podrían lograr el primer diputado de su historia en València. El CIS les da entre cero y uno escaños también en Tenerife. Nada más en el resto de España.





Los peor parados

Irrupción de Vox

El pronóstico por bloques puede ofrecer alguna idea de por dónde van las preferencias de los electores en una jornada en la que también se celebran elecciones autonómicas en la C. Valenciana y Ximo Puig pone a prueba su permanencia como presidente de la Generalitat Para ello necesita no solo mantener la hegemonía en la izquierda, sino que los distintos partidos de esta ideología conserven la mayoría de 2015, cuando el PP fue la formación más votada.El sondeo ha sido realizado con 16.194 entrevistas en toda España, de las que 1.245 corresponden a 81 municipios de la Comunitat Valenciana. La cifra es considerable: cuatro veces más de lo que suele ser habitual en la parte valenciana de los estudios del CIS. El trabajo de campo tuvo lugar entre el 1 y el 18 de marzo, cuando las listas estaban en elaboración en la mayoría de partidos. El margen de error es del 2,8 % para el dato autonómico.Lo que la macroencuesta augura con claridad es que el PSOE sería la fuerza más votada en la Comunitat Valenciana en las elecciones generales: obtendría entre 11 y 13 escaños. El Partido Popular pasaría a ser segunda fuerza, al lograr entre 6 y 7 escaños, según el barómetro.El dato significa dar la vuelta a los resultados de 2016, cuando Mariano Rajoy cosechó 13 escaños en la Comunitat Valenciana y los socialistas, seis.Los que salen peor parados del estudio del CIS son Compromís y Unidas Podemos, que en la convocatoria anterior acudieron unidos bajo la marca de A la Valenciana y obtuvieron un total de 9 diputados: cuatro de Compromís, cuatro de Podemos y uno de Esquerra Unida. Ahora el CIS les otorga una horquilla de 4 a 5 diputados en total.Dentro de este bloque de la izquierda, los de Mónica Oltra serían los más afectados, ya que el sondeo los deja en entre uno y dos escaños por València. Ni uno solo en Castelló y Alicante. Significa que solo Joan Baldoví tendría asegurada el acta de diputado a estas alturas. A Unidas Podemos (la alianza de los morados con EU) les da tres: dos en València y uno en Alicante.La encuesta sitúa en tercer lugar en la C. Valenciana a Ciudadanos de cara a las generales, con entre cinco y seis escaños, muy cerca por tanto del PP.En intención de voto más simpatía (a falta de la cocina), los de Albert Rivera obtienen en la Comunitat Valenciana el mismo porcentaje que el PP (13 %), según el CIS. Están muy lejos del PSOE de Pedro Sánchez y Puig, que se eleva hasta el 28,6 % (casi cuatro puntos de los que logra en esta variable en toda España).Vox irrumpiría en el Congreso con entre 3 y 5 escaños por las circunscripciones valencianas. Podía llegar a ser así la tercera o cuarta fuerza. En voto directo más simpatía, la ultraderecha consigue mejores datos en la C. Valenciana que en el total de España 7,9 % frente al 4,4 %). El dato es especialmente significativo de cara a la fuerza que el partido de Santiago Abascal pueda tener también en las Corts Valencianes Donde no hay sorpresa es en el principal problema que existe para los valencianos: el paro se sitúa muy por delante de la corrupción. Y Sánchez es el candidato más conocido y mejor valorado, aunque no pasa del 4,2.