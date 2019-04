Ábalos defiende un "acuerdo nacional" para el mantenimiento de las autovías

El ministro de Fomento José Luis Ábalos aseguró ayer en València que el líder de los populares Pablo Casado «necesita mostrar que es alternativa, porque las derechas van a rebufo de lo que dice Vox y él quiere formularse como alternativa porque la derecha está haciendo sus primarias particulares y de ahí la radicalización del mensaje». Ábalos protagonizó el desayuno «Nueva Economía Fórum» en el Hotel Las Arenas de València en el que ha hablado mucho de política y muy poco de infraestructuras.

«Nos jugamos mucho el 28 de abril, porque va más allá de unas nuevas elecciones: va de democracia y convivencia», aseeró al tiempo que reivindicó la necesidad de ejecutar políticas «sociales y distributivas, porque mi concepto de la prosperidad es inclusivo».

Y frente a esta actitud, el ministro asegura haberse encontrado «obstrucciones incomprensibles». Citó por ejemplo el voto en contra del PP al decreto de la estiba. «El PP votó que no. ¿Todo lo que apruebe el Partido Socialista va a ser que no?», se interrogó. Por ello lamentó que no haya «solución» en el discurso de los partidos de la oposición. «Sólo hay boicot a costa de los intereses del país. No hay bandera que tape tanta vergüenza».

El ministro dedicó una parte bastante reducida de su discurso a explicitar sus logros. «Hemos trabajado a favor del corredor mediterráneo, la inclusión del eje cantábrico-mediterráneo en las redes transeuropeas, la mejora de las cercanías y la liberalización de la AP-7», presumió. En alusión a la autopista, advirtió de que ningún gobierno puede costear la conservación y el mantenimiento de la red de carreteras de alta capacidad vía presupuestos y apostó por buscar una «fórmula de sostenibilida» que suponga «un acuerdo nacional».

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Ximo Puig, también aseguró ayer que el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable y que la gestión del agua debe ser racional, por lo que se comprometió a ser exigente. Apostó con firmeza por el trasvase en el ciclo de conferencias impulsado por Información y Global Omnium en el que intervienen los líderes políticos.