El CIS catapulta a Puig y augura una victoria clara del bloque del Botànic

El CIS ha vuelto a poner en las nubes a los socialistas. Igual que dos días atrás, cuando lanzó su pronóstico para las elecciones generales. No se sabe si es una buena o una mala noticia, porque el riesgo de predicciones tan favorables es la desmovilización del electorado. En esa lectura incidían ayer los dirigentes que antes estaban en Blanqueries, mientras los demás partidos marcaban distancias con la institución que preside José Félix Tezanos, blanco habitual ya de ataques varios.



El estudio parte de bases sólidas, porque 1.373 entrevistas en 105 municipios con un margen de error del 2,7 % es un trabajo de campo considerable. Sin embargo, la estimación de voto final que realiza el instituto siempre puede ser objeto de discusión. Así, por ejemplo, el PP pasa de ser la segunda fuerza con más apoyo en voto directo a ser la cuarta cuando los investigadores realizan su estimación (la famosa cocina) y distribuyen las papeletas de quienes entre el 15 y el 24 de marzo declaraban que no tenían claro qué iban a hacer el 28 de abril.



El dibujo que resulta del CIS de ayer proyecta una reedición cómoda del Pacte del Botànic, con un Ximo Puig reforzado como presidente frente a Mónica Oltra: el PSPV superaría en quince diputados a Compromís.



El bloque del Botànic (incluye a Podemos junto a los dos partidos citados anteriormente) tendría en la proyección peor de las ofrecidas por la encuesta 57 escaños, por lo que la derecha se quedaría en 42, incluyendo a Vox. Actualmente, PP y Ciudadanos suman 44, frente a los 55 de PSPV, Compromís y Podemos.



Sería posible incluso, según la encuesta, un gobierno estable solo con socialistas y los de Oltra: la horquilla más baja de la suma de ambos los deja en 50 escaños.



Los datos son mejores que los del sondeo de las generales difundido hace dos días, donde en el territorio valenciano pronosticaba una situación más pareja entre los bloques de izquierda y derecha. Invita a pensar que Puig lograría mejor resultado que Pedro Sánchez.



Como ya pasó hace dos días con el barómetro para las generales, el PP es quien sale peor parado. Perdería de 12 a 13 diputados para situarse en una franja pareja con Ciudadanos y Compromís, que en estimación de voto superan ligeramente a la formación de Isabel Bonig.











Más de centroizquierda

Oltra no mejoraría los resultados de 2015, pero se situaría muy cerca (uno o dos escaños menos). Ese dibujo es el que garantizaría la reedición del Botànic, junto al hecho de que Unidas Podemos supera el listón del 5 % (un 8,3 % le da).El crecimiento de PSPV surgiría así de los morados, fundamentalmente, menos de Compromís y también del PP. Lo que se dejarían los populares se lo llevarían sobre todo, no obstante, Cs y Vox. El CIS augura de cinco a seis diputados para la extrema derecha y un 6,5 % de voto: es el partido al que los investigadores hinchan menos a partir del voto directo. Habrá que ver qué pasa el 28A. La proyección de resultado final tiene que ver con la valoración de los cuatro años de Gobierno del Botànic que realizan los entrevistados: la mayoría (41,8 %) considera que la situación es igual a la de 2015, pero son más quienes creen que está mejor (30,7 %) que peor (19,1 %). En paralelo, el 44,5 % califica la gestión del Botànic como regular, pero el 28 % la ve buena o muy buena frente al 23,5 % que la ve mala o muy mala.El dato es prácticamente idéntico cuando los entrevistadores preguntan por la gestión de Puig: el 27,8 % dice que ha sido buena o muy buena. A pesar de que el trabajo de campo está realizado unos días después que el de la macroencuesta para las elecciones generales, el índice de indecisos es muy similar: del 38,7 % en el caso de las autonómicas. La participación el 28A será alta (la C. Valenciana es votadora), ya que el 74,9 % dice que acudirá a las urnas con toda seguridad.El líder más conocido es Puig (el 83,4 %), por delante de Oltra (73,1 %). El candidato de Cs, Toni Cantó, es más conocido que Isabel Bonig (PP). A la presidenta popular no la conoce la mitad de encuestados (46,2 %). Peor lo tiene el aspirante de Unidas Podemos: dos de cada diez conocen a Rubén Martínez Dalmau. No obstante, Oltra es la política mejor valorada, además de la única que alcanza el 5 en una escala de 1 a 10. Puig se queda en el 4,8, Bonig en el 3,8 y Cantó en el 3,6.El presidente de la Generalitat es, sin embargo, el preferido para ocupar este cargo: un 22,8 % lo declaran así, frente al 15,6 % que se decanta por la actual vicepresidenta. En esta pregunta, Bonig supera a Cantó, si bien casi el 14 % dice que no prefiere a ninguno de los candidatos.Los valencianos se sitúan ideológicamente mayoritariamente en el centroizquierda. Un dato llamativo es que tiene más adeptos la extrema izquierda que la extrema derecha, a pesar del fenómeno Vox de los últimos tiempos.Y la mayoría (un 43,6 %) prefiere una estructura territorial como la actual, un Estado con comunidades autónomas. La recentralización, un país sin comunidades, es la segunda opción con más apoyo (un 20,5 %). Un Estado que abriera la puerta a la independencia de sus territorios es defendido por el 4,4 %.Puig dijo ayer que se alegraría mucho de que los resultados reales fueran «semejantes» a los que refleja el CIS, aunque previno del alto índice de indecisos. Oltra se queda con la música del crecimiento del Botànic: «Más allá de los números en concreto, el cambio ha venido para quedarse».La diputada del PP Verónica Marcos aseguró que el CIS se «está yendo mucho» de las encuestas realizadas por empresas privadas, así que la de las urnas será la válida. Cantó (Cs) consideró que el CIS ha sido «tomado por el sanchismo», pero no puede ocultar el crecimiento de su partido. Rosa Pérez Garijo (Unidas Podemos) calificó de «correcta» la estimación de escaños ofrecida.