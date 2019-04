Estas son las ideas fuerza del primer debate de candidatos

El primer debate de candidatos para las elecciones autonómicas del 28 de abril, que coinciden por primera vez en la historia con unas generales, ha condensado en hora y media en la Cadena Ser las ideas fuerza con la que se presentan PP, PSPV, Compromís, Unides Podem-EU y Ciudadanos a las elecciones autonómicas. Estas son las ideas clave en orden de representación actual en las Corts.

- Isabel Bonig (PP). En el Consell ha habido triunfalismo, pero "la coalición sanchista" que ha gobernado solo deja listas de espera insoportables, 12 chiringuitos que cuestan 450 millones, subida masiva de impuestos, 40 sentencias por vulneración de derechos y más deuda (7.000 millones). Según Bonig, el PP es el único que ha acudido a los tribunales para defender la libertad de los padres en la educación.

Bonig anuncia una rebaja fiscal, eliminar los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio y la colaboración público-privada en materia de sanidad. Según ella solo el PP tiene un proyecto para España frente a los que querían "montar el pollo" por la financiación pero se olvidaron cuando llegó Pedro Sánchez a La Moncloa. Bonig recuerda que la Airef dice que À Punt es inasumible y que siempre estará contra quienes aspiran a unos imaginarios Països Catalans.

- Ximo Puig (PSPV). Asegura que todos los indicadores han mejorado y que en estos cuatro años se ha conseguido levantar la hipoteca reputacional que dejó el PP. Aunque hay temas pendientes como la financiación, el PP no puede dar lecciones porque falsificó las cifras ante Bruselas y el actual Consell ha tenido que pagar sus pufos. Para Puig la clave es que ha habido estabilidad, honradez y diálogo social, que ha caído la tasa de paro 10 puntos, que se han consolidado servicios públicos sin privatización y se ha mantenido el clima de concordia social. Afirma que en la Comunitat Valenciana se habla valenciano y castellano sin problemas y que se estima por igual a Miguel Hernández y a Vicent Andrés Estellés. Según Puig, la revolución fiscal la ha hecho la izquierda mientras PP y Ciudadanos quieren amnistiar a los que más tienen; los mismos partidos que votaron con los independentistas contra los presupuestos de Pedro Sánchez en el Congreso. Advierte Puig de una deriva anticonstitucional con las tres derechas, que van a pactar con quienes quieren acabar con la autonomía y detecta una alocada carrera de partidos en el carril de la extrema derecha.

- Mónica Oltra (Compromís) afirma que queda mucho por hacer, que el Botànic ha rescatado a personas que el PP dejó en el camino de la crisis. Defiende que entrar en el Consell era lo valiente y que Compromís ha hecho en el gobierno lo mismo que decía en el Consell. Está convencida de que la gente vive mejor y reprocha a Podemos que se quedara a ver los toros desde la barrera. Saca pecho del Botànic, un gobierno honrado y honesto frente a quienes (PP y Cs) que uieren quitarle impuestos a los señoritos como han hecho en Andalucía. Compromís es el único partido que defiende la agricultura valenciana y el único que ha rechazado el acuerdo con Sudáfrica y el único que exige una financiación justa que no ha llegado ni con el PSOE ni con el PP. "No queremos ser españoles se segunda". "Nadie nos manda ni desde Madrid ni desde Barcelona". "Lo que decimos vale para Maria José Montero y para Cristóbal Montoro", dice Oltra. Para Compromís no habrá investidura en Madrid sin inversiones, ni financiación para los valencianos y una condición inexcusable será suspender de forma inmediata los intereses del FLA que desangran a los valencianos. Compromís ha sido el motor del cambio, contra viento y encuestas, defiende, y el Botànic la única opción, fuera de ella solo hay recortes y corrupción con dos partidos, PP y Cs que quieren pactar con los enemigos de la democracia. "Solo Compromís es garantía de mantenimiento del Botànic", insiste.

- Rubén Martínez Dalmau (Unides-Podem-EU). Asegura que tras una legislatura de transición en la que los cambios han sido gracias a Podemos es el momento de concretar la transformación. Asegura que la gestión ha sido insuficiente y que a Puig le ha faltado valentía Puig en reivindicar financiación, la reforma de los privilegios expresidentes o la reversión del hospital de Dénia. Rechaza que la Sanidad pueda ser un negocio, que los fondos buitres gestionen viviendas o que pueda ponerse en cuestión el salario mínimo. Anuncia una empresa de energía pública, una tasa turística y un plan de vivienda con una de cada tres casas nuevas destinada a alquiler social, poner freno a la burbuja del alquiler y a la limitación de mandatos. Asegura que Podemos marca el rumbo del Botànic y reprocha al PSOE que dude sobre liberar la A7 o la vía Ábalos con un gobierno de involucion con Ciudadanos.

- Toni Cantó (Ciudadanos) sostiene que el gobierno tripartito ha aumentado la deuda y tiene más niños en barracones (13.000) y listas de espera. El eje de su discurso es la libertad de los padres para elegir lengua y educación y las críticas a quienes en el Consell han puesto palos en las ruedas a inversiones en Paterna o de Ikea en Alicante. Cantó defiende menos chiringuitos, menos enchufados, más libertad y menos imposición y recuerda que el PSPV lleva imputados en las listas (Ontinyent). En su opinión, Puig es blando y hace cesiones al nacionalismo y Bonig es la responsable de la deuda como heredera de los gobiernos de Camps. Ciudadanos, asegura Cantó, acabará con los chiringuitos y el gasto superfluo para el adelgazamiento de la Administración. Añade que es una emergencia educativa despedir al conseler de Educación, Vicent Marza. Anuncia la posibilidad de estudiar inglés gratis en julio y también lanza sus críticas hacia Tele Compromís y a PP y PSOE "culpables" del cuponazo vasco. "No apoyare a los que pactan con quienes quieren romper España". "Le han entregado la educación al más talibán de todos, Marzà y la economía a quien dice que el capitalismo mata", son algunas de sus frases.