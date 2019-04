Iglesias pide "una oportunidad para gobernar" a los indecisos

Pablo Iglesias ha llegado a Feria València con un recinto improvisado pero con un centenar de personas esperándole en la puerta. Una vez dentro, los asistentes han superado el millar e Iglesias ha entrado a gritos de "presidente, presidente". Ese es su objetivo: llegar a Moncloa para demostrar que la política "sí que cambia las cosas".

Para ello ha apelado a los indecisos que a poco más de una semana aún no tiene claro el sentido de su voto. "Si después de cuatro años no hemos cumplido, no nos voten más, pero nos hemos ganado el derechoa intentarlo".

Así concluía Iglesias un mitin en el que se ha explayado con el programa electoral de Podemos, que no es más que cumplir con la Constitución. Así lo ha reivindicado una y otra vez, con la carta magna en la mano, y evidenciando que Podemos busca cumplir sus artículos: "Un salario digno, no discriminación por sexo y suprimir las reformas laborales que han traído la precariedad". A ello ha sumado el artículo 47, con el que "intervendrán el mercado de la vivienda para bajar los previos del alquiler" y garantizarán que las pensiones se actualizan con el IPC, algo que es posible "si hay voluntad política".

En este sentido, Iglesias ha certificado que todas las propuestas del partido son posibles a juzgar por cómo los poderes del Estado han articulado las cloacas para derrocarles: "El problema no es Fernández Díaz, Villarejo o Inda, el problema es el miedo que tienen las oligarquías al cambio y cuando no te pueden comprar, tratan de cambiar el sentido del voto", ha dicho el líder podemista, que ha obviado por completo la agenda valenciana con un discurso en clave nacional.

Junto a él, todos los cabezas de lista por València, Alicante y Castelló al Congreso y a las Corts. El candidato a la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, también ha apelado a la Constitución y ha asegurado que tanto PP como PSOE "solo leen la parte que le sinteresa: la del Rey y la monarquía", pero no se interesan "por la financiación justa".

En las casi dos horas que ha durado el encuentro con la ciudadanía han intervenido representantes de todas las familias de dentro de Podemos. El candidato al Congreso por València, Héctor Illueca, ha intervenido junto a Dalmau y la número dos Pilar Lima. Como ellas, la diputada Beatriu Gascó, la candidata a la alcaldía de València María Oliver, la diputada Irene Gómez, y el diputado en el Congreso Txema Guijarro. Por EUPV han intervenido Rosa Pérez Garijo y Roser Maestro.