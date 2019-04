La campaña de Puig se complica al desafiar Rodríguez al PSPV con un partido "dormido"

Igual que hay empresas dormidas, a la espera de ser utilizadas para algún negocio urgente, se podría decir que hay partidos dormidos, constituidos y registrados pero sin actvidad, hasta que surge una urgencia política. Así estaba la Vall d'Albaida Ens Uneix, una formación registrada en el pasado mes de diciembre por personas de confianza de Jorge Rodríguez y que ahora será su instrumento para seguir optando a mantener la alcaldía de Ontinyent, una vez que ha dimitido del PSPV invitado a ello por la dirección autonómica y por Ferraz. La razón es la apertura del sumario del caso Alquería, en el que está investigado por los contratos de alta dirección que realizó Divalterra, la empresa de la Diputación de Valencia, cuando él era presidente a enchufados de PSPV y Compromís, según concluyen los investigadores de la Policía.

Rodríguez se muestra comprensivo con la decisión de su partido hasta ayer y no realiza ni una crítica a su secretario general, Ximo Puig, pero reivindica su derecho «humanamente» a mantener sus aspiraciones de ser alcalde. «Por la gente que ha confiado en mí, para que no piensen que su alcalde huye o se esconde», adelantó anoche el expresidente de la diputación a Levante-EMV.

Más allá del tono conciliador de las palabras de Rodríguez, la decisión supone un pulso a la dirección del PSPV. Esta no descartaba que pudiera organizar una agrupación de electores para presentarse a las elecciones municipales del 26 de mayo, pero no contaba con que tuviera preparado ya un partido propio, admitieron fuentes de la dirección.



Puerta cerrada a un pacto

Un partido además de vocación comarcal, lo que da a entender que la pretensión del alcalde sería pelear en toda la comarca contra los socialistas, lo que complicaría a los socialistas la posibilidad del diputado provincial por esta circunscripción, que fue clave en 2015. No obstante, la cúpula del PSPV daba por descartada ayer una rebelión comarcal para alinearse algunos alcaldes o secretarios locales al lado de Rodríguez.

Ante el desafío de este, el PSPV anunció de inmediato que presentará lista propia en Ontinyent, aunque no la tiene confeccionada. Y aseguró, según fuentes de la formación, que en ningún pactará un gobierno local con el actual alcalde tras el el 26M. Rodríguez tiene a su favor los tiempos. El PSPV intenta cerrar lo antes posible una crisis local que se ha presentado en plena campaña de las elecciones autonómicas y generales, a falta de diez días para sacar las urnas y cuando las encuestas son buenas para Puig.

Una pieza clave en la partida de ajedrez es la de Rebeca Torró, política de la confianza del expresidente de la diputación pero situada también en las estructuras de dirección del PSPV.

Rodríguez aseguró ayer que Torró no estará en la lista del nuevo partido. Lo previsible es que no figure tampoco en la del PSPV, dada su estrecha relación hasta ahora con el investigado y su equipo, pero en Blanqueries no quieren descartar esa opción.

Rebeca Torró ocupa el puesto seis en la candidatura de los socialistas al Congreso de los Diputados, con posibilidades de saltar al escenario parlamentario español. Es un factor con el que puede jugar el PSPV.

La Vall d'Albaida Ens Uneix es un partido creado en diciembre. Su secretaria general (y única representante legal, según la ficha de inscripción) es María Reyes Vila Vila. Se trata de la hermana de Jordi Vila, alcalde socialista del Palomar y secretario de Organización del PSPV-PSOE de la Vall. Vila es un dirigente afín a Rodríguez y uno de sus colaboradores más directos a la hora de conocer la situación del partido en la comarca. Esta no es ganero importante de militantes para el PSPV (en Ontinyent, la ciudad más importante, cuenta solo con 60), pero tiene una importancia estratégica para la diputación.

La formación fue puesta en marcha tras los problemas que Rodríguez tuvo en otoño para poder presentarse a primarias, cuando Ferraz ya intentó que quedara apartado. Finalmente se dio luz verde hasta ver qué pasaba con el caso tras la apertura del sumario, circunstancia que se ha producido durante la campaña. Tras esos hechos, Rodríguez y los suyos empezaron a preparar el partido, en previsión de lo que pudiera suceder.

La agrupación de electores hubiera obligado al alcalde a buscar 500 firmas en poco tiempo (el plazo acaba el día 22). Las prisas son así ahora del PSPV, que ha de componer lista antes de esa fecha.