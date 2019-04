Puig escenifica su fuerza en la comarca de Rodríguez para apagar la crisis

Ximo Puig se reunió ayer con alcaldes y responsables locales del PSPV de la Vall d'Albaida en un intento de dar por cerrada la crisis en la comarca tras la operación de resistencia del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez mediante la activación de un partido que tenía creado desde diciembre y con el que ahora, tras abandonar el PSPV, concurrirá a las elecciones municipales del 26 de mayo en Ontinyent.

Puig y su equipo intentan así cerrar rápido el revuelo en la Vall d'Albaida tras el levantamiento del secreto del sumario del caso Alquería, que ha precipitado la dimisión de Rodríguez como militante del PSPV-PSOE.

Por esa razón, el líder de los socialistas valencianos se desplazó al mediodía de ayer, tras un acto de campaña en Dénia, a Castelló de Rugat, donde mantuvo un encuentro con cargos socialistas de la comarca en compañía del secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, y la titular de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero.

En el encuentro ha participado la que hasta hace poco era la mano derecha de Rodríguez, Rebeca Torró, diputada provincial y número seis en la lista del PSOE al Congreso de los Diputados.

El lugar del encuentro no es casual. Tras el movimiento de Rodríguez, el alcalde de Castelló de Rugat y secretario general del partido en la comarca, Antonio Esquinas, se perfila como el hombre fuerte del partido en la Vall d'Albaida. Ha sido de los primeros en desmarcarse de la operación la Vall d'Albaida Ens Uneix, el partido creado por fieles del alcalde de Ontinyent en diciembre y con el que ahora ha anunciado que se presentará el 26M.

La formación comarcal fue registrada por la hermana del secretario de organización en la circunscripción, Jordi Vila, alcalde de Palomar. Este y el mandatario socialista de Bufali, otro municipio de pocos habitantes, son los principales apoyos que Rodríguez mantiene a día de hoy.

Además de Esquinas, Torró y el que iba a ser número tres en la lista socialista de Ontinyent, Jaume Peris, al encuentro de ayer acudieron los representantes socialistas en los principales municipios de la Vall d'Albaida: Albaida, Aielo de Malferit, Quatretonda, la Pobla del Duc, Benisuera, Guadasséquies, l'Olleria, Belgida, Alfarrasí, Benigànim y Montaverner.

Según algunos de los participantes, Puig agradeció el apoyo de quienes hasta hace dos días se habían mantenido al lado de Rodríguez. Les reconoció que hayan puesto por delante los intereses del partido a los personales, en referencia a la actitud, diferente, del alcalde de Ontinyent y expresidente de la diputación, de acuerdo con las fuentes.

El PSPV, no obstante, no tiene aún configurada su candidatura en la capital textil. La opción de que Torró la lidere (no impediría su presencia en el Congreso) se da por casi imposible. Jaume Peris podría ser la opción. Rodríguez contaría en su nueva aventura con el resto de la lista original de los socialistas.

Mientras, el portavoz de campaña del PPCV, Jorge Bellver, denunció que Puig «toma el pelo a los valencianos al salpicar sus listas con candidatos investigados por la Justicia» y calificó de «bochorno» la gestión en Divalterra. Manolo Mata (PSPV) replicó que con «presidentes que han pasado por prisión», el PP «no puede dar lecciones a nadie».

«La reversión de Dénia es irreversible y no vamos a dar ventaja a la concesionaria»

La concesión de Marina Salud está en tiempo de descuento. El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección por el PSPV, Ximo Puig, aseguró ayer en un acto electoral en Dénia que «en pocos meses» la Marina Alta recuperará la gestión sanitaria pública. Afirmó también que el proceso de la reversión es «irreversible». Y añadió que «no vamos a darle ninguna ventaja a la parte contratante de la segunda parte», en alusión a la concesionaria Marina Salud.

«El proceso no puede durar muchos meses. Lo estamos abordando con la mayor seguridad jurídica», precisó Puig, que cierra la puerta a seguir negociando con Marina Salud, empresa participada por las firmas Ribera Salud y DKV.

Con todo, dejó claro que el rescate es ya unilateral y que es más que previsible que acabe en los juzgados. «Obviamente, sin acuerdo acabaremos en los tribunales. Hemos estado negociando, pero la empresa plantea unos análisis económicos que no compartimos».

El presidente del Consell avanzó que tras la reversión la Conselleria de Sanidad realizará «inversiones, sobre todo en primaria», en el departamento de salud de la Marina Alta. No ha adelantado si la futura gestión se realizará a través de una empresa pública, como sí apuntó hace alrededor de un mes la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

«Lo que es evidente es que debemos introducir criterios de racionalización del gasto en todos los servicios públicos», manifestó. Puig participó junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y los alcaldes de Dénia y Xàbia, Vicent Grimalt y José Chulvi, en un acto con militantes y simpatizantes socialistas de la Marina Alta.