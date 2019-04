La C. Valenciana se cuela en el segundo debate por la corrupción y la infrafinanciación

Esta vez sí. La Comunitat Valenciana sí ha tenido protagonismo en el debate electoral de esta noche, y no solo por la financiación autonómica, sino por la lacra de la corrupción, la "hipoteca reputacional" de la que suele hablar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en sus discursos.

Ha sido al final del tenso y crispado encuentro entre los líderes de PP, PSPV, Ciudadanos y Podemos transmitido por Atresmedia cuando Pedro Sánchez se ha defendido de los ataques de Pablo Casado y Albert Rivera sacando el ejemplo de la C. Valenciana como "parque temático" de la corrupción. Se ha extendido en detalles: ha recordado que hay tres expresidentes investigados o procesados (en referencia a Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps) y trece consellers populares en la misma tesitura. Incluso ha mencionado, sin citarlo por su nombre, el caso Blasco, el del saqueo de los fondos de la cooperación internacional.

Después ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha subrayado que el problema territorial de España no acaba en Cataluña y que muchos ciudadanos valencianos se sienten indignados por que no se hable del trato perjudicial a la C. Valenciana en la financiación autonómica cuando se aborda la política territorial.

El presidente del Gobierno ha rematado después con una mención de pasada también al problema de recursos valencianos provocado por la infrafinanciación.

NI Casado ni Rivera han realizado comentario alguno a esta cuestión o al corredor mediterráneo o la reivindicación de mayores inversiones. El líder de Cs sí ha incluido a València junto con Madrid y Barcelona entre las ciudades donde hay un problema con la ocupación ilegal de viviendas.

El segundo debate electoral consecutivo rectifica así en cierta manera el olvido de la agenda valenciana en el primero, el de RTVE, y que ha provocado las críticas de Compromís hacia el resto de fuerzas representadas en las Corts.