La pugna por liderar un nuevo Botànic desluce el 25 d'Abril más desangelado de la legislatura

El 312 aniversario de la Batalla d'Almansa, fecha emblemática del valencianismo, fue ayer el más desangelado de los cuatro celebrados por el Botànic. Un Consell que nació, entre otras cosas, para remarcar el autogobierno y la singularidad del territorio, pero que a tres días de elecciones llega al final de la legislatura con una imagen de división y lucha por la hegemonía de la izquierda, y por lo tanto por liderar un futuro Ejecutivo. La celebración, la más importante que celebra anualmente las Corts como institución, se celebró bajo una lluvia fina y marcada más por los ausentes que por los presentes.

El público fue ya de por sí escaso. Sillas vacías, pero sobre todo huecos en la primera línea, en el lugar de las autoridades. Compromís, de hecho, prácticamente se borró de un acto que, a la sazón, era la despedida de uno de sus principales cargos institucionales, el presidente de las Corts, Enric Morera. La vicepresidenta del Consell y candidata de Compromís, Mónica Oltra, no acudió (tenía una acto en el Parc Central con el alcalde Joan Ribó), pero tampoco lo hicieron los consellers Vicent Marzà, Rafael Climent y Manuel Alcaraz. La única representante del Gobierno de la cuota de Compromís fue la titular de Agricultura, Elena Cebrián.

Así, las cosas el único cargo relevante, al margen del propio Morera, fue el síndic de Compromís, Fran Ferri. La fractura del Botànic fue pues la foto. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sólo pudo estar acompañado de medio Consell. Los suyos, a excepción de la titular de Sanidad, Ana Barceló, no faltaron a la última cita política importante de la legislatura.

El vacío de Compromís molestó a Morera, aunque este se esforzó en aparentar normalidad con un discurso institucional en el que puso en valor los consensos alcanzados esta legislatura. En campaña electoral las agendas son complicadas. Esa era la excusa oficial. Ahora bien, en el entorno de Morera el malestar era evidente. Además, con una guerra dentro de la izquierda por la futura presidencia de la Generalitat en caso de reedición del Botànic, la ausencia de Oltra tenía otra lectura. No faltó quien allí lo interpretó como una suerte de aviso a navegantes a los socialistas de que la negociación tras elecciones en el caso de que la suma dé, no será fácil. En Compromís tienen claro que Oltra dará la batalla por la presidencia, incluso con más tesón que hace cuatro años. Aunque no ha habido alianza electoral con Podemos, Compromís sostiene que la suma de ambos legitima a Oltra como presidenta en caso de los dos sumen más que el PSPV. Los podemistas, además, nunca han escondido que su preferencia para presidir es la lideresa de Compromís.



Los populares tampoco acuden

No estar en este acto es una manera de dar ya por finiquitada una legislatura en la que la presidencia de la Generalitat ha recaído en el socialista Ximo Puig. También se desentendió del acto la plana mayor de los populares, quienes también tienen prisa por dar por cerrado el paréntesis de partido de la oposición. La síndica del PPCV, la candidata Isabel Bonig, fue la única portavoz ausente.

En la agenda tenía su primer acto a las 12.30 horas, en principio con tiempo suficiente para acudir al menos al acto institucional, que ademas reconocía la trayectoria y la historia de la Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador. Tampoco el núcleo duro de Bonig en las Corts acudió a la despedida de Morera. Sí estuvo el diputado Jorge Bellver y Rubén Moreno, además de Alejandro Font de Mora, vicepresidente de la Mesa.

Las ausencias del PP dieron protagonismo a Ciudadanos, cuyo grupo parlamentario acudió al completo acompañados del candidato Toni Cantó. También los exdiputados Alexis Marí y David de Miguel. Mientras, la presencia de Podemos tuvo un perfil bajo.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por su parte, restó importancia a las ausencias, que atribuyó al contexto electoral. «No hay ninguna clave política», dijo.

En declaraciones a los medios se dirigió a quienes quieren volver de nuevo al «centralismo»: «No vamos a perder ninguna otra batalla de Almansa», sentenció.