La vida y «milagros» de Ximo Puig escritos por un fundador del PP

Que alguien glose la figura de Ximo Puig, el socialista que «recuperó» la Generalitat para el PSPV después de veinte años de gobierno del Partido Popular no debería de sorprender a nadie. Quizá lo haga más que el autor que figura en el lomo sea, precisamente, uno de los fundadores de ese mismo partido al que Puig arrebató el Consell, cuando todavía se hacía llamar Alianza de primero y tenía como cabeza visible al «inventor» del Turismo en España, Manuel Fraga.

Ha sido Manuel Milián Mestre, periodista, escritor y fundador de Alianza Popular y diputado y miembro de la ejecutiva del Partido Popular durante once años el que ha retratado al ahora president en funciones en «Ximo Puig, la mirada morellana», texto que ayer presentó junto al propio Puig en la Feria del Libro de València. Milián Mestre reconoce que «la amistad y Morella, las dos cosas por igual» han pesado más que la política a la hora de decidirse por hacer este retrato del president, que llega 44 años después del que ya le hizo a su «guía» político Fraga Iribarne. «A Ximo le tengo mucho cariño y para él también está lo humano por encima de la política», asegura Milián Mestre.

Para quien busque una biografía 'a secas' del exalcalde de Morella este no va a ser, sin embargo, su libro. Según el autor el texto es una especie de diálogo entre ambos en el que se intercalan sus diferentes puntos de vista - «que no siempre coinciden»- y con el trasfondo de la convulsa historia del territorio valenciano en la que, casualmente «siempre han sido los de Morella los que han venido a resolver los problemas en momentos límites». Así el autor se retrotrae al siglo XIV cuando el morellano Francesc de Vinatea se enfrentó al rey Alfonso el Benigno para evitar que se disolviera el reino y al siglo XVI cuando los morellanos «enviaron los tercios a la batalla de Morvedre», para sofocar la revuelta de las Germanías.

Traído al 2019, para Milián Mestre, Puig es ese otro morellano que también ha llegado en tiempos convulsos para la Comunitat Valenciana - «en plena corrupción política gracias al Partido Popular que la ha llevado de desastre en desastre»- y que ha sabido recuperar para el PSPV esa hegemonía perdida. «A partir de ahí ha sido mérito de Ximo primero reforzar la identidad valenciana, y con su suavidad de formas y diálogo hace el milagro no solo de renovar la Generalitat sino de armonizar a la política de izquierdas desde la fórmula de la moderación de una forma que es un ejemplo actualmente para la política estatal».

A Milián Mestre poco le preocupa que consideren inapropiado el libro sobre su amigo, llegado a un punto en el que se siente libre de decir «lo que pienso». De hecho, reconoce que se ha convertido en uno de los más grandes críticos de Aznar y de Rajoy, de los que asegura han «llevado a la muerte al PP». «Veo una inmensa mediocridad en los políticos españoles. No se exige la excelencia y los profesionales válidos no son captados para la política, más bien se tritura el talento, algo que ha pasado de forma archiescandalosa en el PP. De la idoneidad de la gente del PP y del PSPV dudo muchísimo y aquí se ha consolidado un concepto de política aético y la política sin ética es una mierda».