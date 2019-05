La proyección de Oltra sobre la pared del Palau es "improcedente", pero no tendrá sanción

La proyección de Oltra sobre la pared del Palau es "improcedente", pero no tendrá sanción

La Junta Electoral ha acordado esta mañana que la proyección de la campaña de Compromís sobre la fachada del Palau la noche del final de la campaña de las elecciones del 28A era "manifiestamente improcedente".

Sin embargo, la coalición no tendrá que hacer frente a sanción alguna, ya que el órgano electoral ha considerado que al tratarse de una proyección temporal en coincidencia con el mitin de clausura electoral y no haber permanencia de la misma no era necesario, han asegurado fuentes del organismo a Levante-EMV.

Compromís proyectó el nombre de Mónica Oltra y el lema de su campaña, "Presidenta", sobre la pared exterior del Palau de la Generalitat durante el acto de final de su campaña, celebrado la noche del pasado 26 de abril en la plaza de la Virgen de València.

La iniciativa fue denunciada por el PPCV, ya que el edificio, entre otras cosas, cuenta con protección especial por ser bien de interés cultural. La Junta Electoral estima ahora el recurso de los populares, si bien no exigirá responsabilidad alguna a Compromís. Según ha podido saber este diario, la salomónica decisión ha favorecido que el acuerdo haya sido alcanzado por unanimidad.