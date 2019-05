Borrell defiende "más Europa" ante los populistas que "quieren retroceder"

Más Europa, más resistente, más influyente. Una mejor Europa para hacer frente «juntos» a los grandes retos de la actualidad, que en la mayoría de las ocasiones escapan a las competencias nacionales, como «la inmigración, el desempleo, el cambio climático, la criminalidad organizada o el armamento nuclear». El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, defendió ayer en Alicante, en el arranque del ciclo «Más Europa en el Mediterráneo», la unidad de los países europeos frente a los partidos «nacionales y populistas» que han surgido como consecuencia de la «quiebra social» y que persiguen sociedades «étnicamente puras, encerradas en sus fronteras», que pretenden «pervivir solas en el mundo». Formaciones políticas con fuerza en países como Italia (Liga Norte de Salvini), Francia (Frente Nacional de Le Pen), Hungría (Fidesz de Orbán) que «quieren retroceder» y que han hecho de la inmigración su bandera. En España, la traslación es Vox, aunque el ministro no hizo referencia ayer a la formación ultra liderada por Santiago Abascal. «España es uno de los países más europeístas que hay; en Italia no pasa lo mismo», subrayó ayer en Alicante.

Eso sí, Borrell, en su intervención en Casa Mediterráneo, hizo una férrea defensa de la inmigración y una dura crítica a quienes la utilizan para agitar el odio en las sociedades europeas. «No se puede utilizar la inmigración para atemorizar a la sociedad con problemas irracionales. En Europa, necesitamos una inmigración regulada por el envejecimiento de la población». El socialista, que ayer ejerció de ministro de Asuntos Exteriores y no de candidato a las elecciones europeas del 26-M, subrayó que con motivo de la guerra de Siria hubo «un pico» con la inmigración en Europa, una situación que a su juicio «no sucede todos los días». Por ello, recordó que las cifras de llegadas de inmigrantes irregulares a suelo español han caído tras ese importante repunte.

Sobre los conflictos bélicos, Borrell incidió en que los europeos consideran que la «paz es el estado natural», aunque no es así: «Es el conflicto, aunque los españoles y europeos nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo seguro. Nadie piensa en ir a la trinchera». Al hilo, el ministro socialista recordó las históricas alianzas entre Europa y EE UU, que actualmente, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, están más pendientes de un hilo. «Ahora, desde EE UU, nos dicen que no les gusta Europa. Para Trump, somos poco menos que enemigos. Lo que sucede es que los europeos nos hemos acostumbrado a vivir protegidos por ellos; nos gastamos en seguridad social lo que ellos se gastan en seguridad militar». En ese escenario, Borrell insistió en que es el momento de intensificar la unidad europea: «No quiero alarmar a nadie, pero no tenemos otra opción que unirnos, es la única forma de preservar nuestra forma de vivir». Ahí habló de la libertad, el progreso y la solidaridad. Y es que a su juicio, Europa es la única zona del mundo en la que se conjugan esos tres valores, recordando que en EE UU no hay solidaridad, y en otros puntos del planeta ni conocen la libertad.