Correos pone en aviso a sus empleados tras el colapso de votantes el 28A

El doblete electoral del 28 de abril colapsó los servicios de correos por el alto número de ciudadanos que confiaron en esta vía para ejercer su derecho a voto. La coincidencia con el festivo del lunes 29 y el crispado debate político generaron una gran movilización que también llegó a las oficinas de Correos, quienes tuvieron que reforzar el horario de atención. La empresa ha puesto en sobreaviso a sus empleados porque las jornadas también podrían alargarse de cara a las municipales y europeas que se celebran el domingo 26 de mayo.

Según ha podido saber Levante-EMV, los empleados han recibido la indicación de que tanto el día 16 como el 22 de mayo podrían abrir las oficinas media hora antes y cerrarlas media hora después para atender a los votantes. En concreto, concierne a dos días: el 16, cuando se cierra el plazo para solicitar el voto, y el 22, último día para depositarlo en las oficinas, que debe hacerse de forma personal.

Desde Correos aseguraron que no hay una confirmación oficial de la ampliación del horario por parte de la dirección de la empresa pública a sus empleados, pero se prevé que la participación incremente. Para la cita electoral del 28 de abril, la demanda de esta modalidad aumentó un 235 % en la C. Valenciana respecto a las elecciones de 2015, lo que llevó a la Junta Electoral Provincial a ampliar el plazo para votar en un día, hasta el viernes 25.

En esa ocasión, el festivo del lunes en algunas localidades valencianas motivó que los ciudadanos utilizaran esta modalidad. En esta ocasión, las elecciones europeas y municipales coinciden con un evento deportivo en Sevilla donde jugará el València C.F., lo que podría afectar al incremento de la demanda de papeletas.

En estos momentos, la solicitud del voto se solapa con la recepción de la documentación. Desde el día 6 y hasta el 19 de mayo, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral que corresponda a cada ciudadano remitirá por correo certificado la documentación necesaria para que pueda emitir su voto, que se puede hacer también desde el día 6 de mayo.

Aunque la emisión de las papeletas comenzó el día 6, diversos usuarios mostraron su malestar a este diario porque pese a haber solicitado su voto en tiempo y forma, ayer todavía no habían recibido las papeletas y no podrán ejercer su derecho el día 26 al abandonar su residencia habitual ayer. En Correos explicaron que no solo depende de ellos sino también de la Junta Electoral y del plazo de impugnación de las candidaturas, que hasta que no sean definitivas no pueden enviarse a los votantes.

Mientras, el plazo para emitir el voto se abrió el día 6 y se cerrará el día 22, cuatro días antes de los comicios electorales, lo que le da a la Junta Electoral Provincial cierto margen para poder ampliar el servicio de recepción de votos en caso de colapso.

En Correos todavía no disponen de datos para saber en cuánto ha aumentado la solicitud del voto por correo para las elecciones europeas y municipales. El 28 de abril, 500 oficinas en toda España ampliaron sus horarios para mejorar la atención a los votantes. En la C. Valenciana fueron 100: 60 entidades en València y 40 entre Alicante y Castelló.