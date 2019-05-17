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Elecciones municipales 2019

Elecciones municipales 26M en Xàtiva: Todas las listas de candidatos a las elecciones 2019

17.05.2019 | 14:20
Las listas de los candidatos a las elecciones municipales 2019 en Xàtiva.
Las listas de los candidatos a las elecciones municipales 2019 en Xàtiva.

Las elecciones municipales 2019 en Xátiva se presentan este año con un total de ocho candidaturas. De entre todos los candidatos a las elecciones municipales 26M en Xàtiva, los electores tendrán que elegir a uno a quien otorgar su confianza y su voto en los próximos comicios locales.

Estas son las listas de los candidatos a las elecciones municipales 2019 en Xàtiva:

PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

  1. MARIA JOSE PLA CASANOVA
  2. MARCO ANTONIO SANCHIS FERNANDEZ
  3. EDUARDO LLOPIS ARNERO
  4. PILAR GARCIA MORELL
  5. VICENTE BOLUDA GRAU
  6. ANA DIEZ CLIMENT
  7. ROSA MARIA JUAREZ ESTEBAN
  8. DAVID OLTRA AYBAR
  9. MARIA ALVADORA PEREZ POMER
  10. ANDRES JOSE CARULL BLASCO
  11. MARIA FABUEL RICHART
  12. ANTONIO MARIN GARCIA
  13. MARIA CALABUIG MATEU
  14. VICENTE FRANCISCO ALBIÑANA SABATER
  15. RAFAEL OLTRA MARTINEZ
  16. JOAQUIN VICENTE GUEROLA MORALES
  17. INMACULADA SIGNES GIMENO
  18. OSCAR PALOP ALBERT
  19. LIDIA BELLVIS JULIA
  20. JORGE BAUSA MUÑOZ
  21. JOSE IGNACIO FERRI SANCHO
Suplentes
  1. ROSA MARIA ESTEBAN MIEDES
  2. ERNESTO TORRES GARCIA
  3. JOSE DOMINGO PARDO

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Titulares

  1. ROGER CERDA BOLUDA
  2. MARIA CONSUELO ANGULO LUNA
  3. JUAN IGNACIO REIG SANCHIS
  4. RAQUEL CABALLERO PASTOR
  5. PEDRO ALDAVERO LOPEZ
  6. LENA BARAZA LORENTE
  7. RICARDO MARTINEZ NAVARRO
  8. MARIA REMEDIOS SINISTERRA CARIÑENA
  9. JOSE VICENTE BENAVENT CERVERA
  10. MARIOLA SANCHIS DEL VALLE
  11. JOSE GIMENEZ RIVAS
  12. CARLA PASTOR SANVICTORINO
  13. JOSE ANTONIO CLIMENT CLIMENT
  14. TERESA MARTI ESTORNELL
  15. RAFAEL PENADES PLA
  16. MARIA CRISTINA MOLINA RODENAAS
  17. FRANCISCO CABRERIZO SOLER
  18. MARIA LAURA FENOLLAR SANCHIS
  19. RAFAEL FERNANDO FUSTER MEJIAS
  20. PAULA SANTAMARIA MARTINEZ
  21. RAFAEL LLORENS GOSALBEZ
Suplentes
  1. MARIA ISABEL INIESTA DE LA HOZ
  2. RICARDO SORIANO NAVALON
  3. ANA MARIA DIEGO VICEDO

COMPROMÍS PER XÀTIVA

Titulares

  1. FERRAN MIGUET AZNAR
  2. MARÍA ROCA VILA
  3. JORDI GIMENO MARZAL
  4. JOSEP MARIA SEBASTIÀ DOMENECH
  5. MARÍA CASTELLÓ ANDRÉS
  6. JOAN MARTÍNEZ BOTELLA
  7. ISABEL SERRA MARCO
  8. YVETTE VIDAL VAÑO
  9. ELISEO OVIEDO MILLÁN
  10. JOSEP MANEL GARCÍA COMPANY
  11. MARIA REIS GALLEGO PERALES
  12. MIGUEL ANGEL BONET MARCOS
  13. JESUS XAVIER VIDAL TORRELLA
  14. MARIA DOLORS GRAMAGE NAVARRO
  15. RICARDO ARTIGAU HILARIO
  16. JOAQUIN LUIS SANCHIS BACETE
  17. MARIA TERESA ROCA SÁNCHEZ
  18. DAVID GARCÍA MICÓ
  19. JOSE MANUEL DELEGIDO MORANT
  20. ANA MARÍA GRAU QUILES
  21. JOAN JOSEP GARCÍA TEROL
Suplentes
  1. MARIA DOLORES CUBERO MORALES

PLATAFORMA PER XÀTIVA (PER XÀTIVA)

Titulares

  1. MARIA EMPAR PENADES ESTRELA
  2. RAFAEL SUÑER TORMO
  3. MARIA NIEVES BATALLER SANCHIS
  4. JOSE MANUEL CHAFER DESCALS
  5. PABLO ALBERT BARBERA
  6. LORENA CAYUELA BELLVER
  7. RAFAEL PASTOR FUSTER
  8. FRANCISCA GOZALBEZ SAHUQUILLO
  9. PEDRO SERRA MERCE
  10. AIDA ESTRADA COMPANY
  11. RAUL VIDAL I HUERTA
  12. AITANA ALFARO BATALLER
  13. SERGIO ALVENTOSA ALCOCER
  14. CECILIA GIL HERNANDIZ
  15. JOSEP SALVADOR MOSCARDO BATALLER
  16. ANGELA ALFARO BATALLER
  17. JOSEP MANUEL VIDAL JUAN
  18. FERNANDO HUERTA TORMO
  19. MARIA VICTORIA CABRERIZO JIMENO
  20. LLUIS BORONAT HIDALGO
  21. CRISTINA SUÑER TORMO
Suplentes
  1. FERRAN FELIU REIG
  2. ENRIQUE DIEGO VENTURA

SEGUIM ENDAVANT (XÀTIVA UNIDA)

Titulares

  1. MIGUEL ANGEL LORENTE LÓPEZ
  2. MARIA AMOR AMORÓS GIMÉNEZ
  3. ALFRED BOLUDA PERUCHO
  4. FRANCESCA CHAPI ALBERO
  5. HECTOR CUENCA MARTÍNEZ
  6. ESTRELLA JIMÉNEZ GARCÍA
  7. ANDRÉS GARCÍA ALBERT
  8. MIGUEL ALCOCEL MASET
  9. MARIA DESAMPARADOS VERA CUCÓ
  10. ÁNGELA LORENTE GUEROLA
  11. CARLES SÁNCHEZ POVEDA
  12. SUSANA GOMAR SUÁREZ
  13. MANUEL CASTELLÓ MOLLA
  14. MARISOL FELIPE GALLARDO
  15. JOSE VICENTE MONTANER GARCÍA
  16. SARA GOSALBES CHÁFER
  17. ALEJANDRO HELLÍN VALLÉS
  18. MARIA JOSÉ GAMBIN RIBERA
  19. JESÚS FERRANDO GOZALBES
  20. CARLOS SÁNCHEZ ALMOGUERA
  21. XAVIER-MARIA PENYA-ROJA SANXIS
Suplentes
  1. TERESA DE JESÚS MARCO HERNÁNDEZ
  2. JOSEP ALMIÑANA GARCÍA
  3. MARIA ARRATE DE LA TORRE FERNÁNDEZ
  4. DIEGO DENIA MEDRANO
  5. MARIA LUISA GARCÍA BATALLER
  6. JOSUÉ CAMPAYO PATIÑO
  7. NIEVES AURA BARBERÁ
  8. ANTONI PAU LÓPEZ MARTÍNEZ
  9. MARIA CONCEPCIÓN DUET BEL
  10. PEDRO ALIAGA PÉREZ

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

Titulares

  1. JUAN GINER COMPANY
  2. MARÍA BELTRÁN FERRERO
  3. JESUS JAVIER GARCÍA PAÑOS
  4. JOAN SOLER SANCHIS
  5. YOLANDA PÉREZ FERRI
  6. CARLOS TORREGROSA MEDINA
  7. MARIA ISABEL NAVAS SANTIAGO
  8. RAFAEL ALEJANDRO LLÁCER CLIMENT
  9. SYLVIA LLOBELL MUÑOZ
  10. JOSE JUAN SANCHIS ALMIÑANA
  11. ALFONSO FRANCÉS VILLAROYA
  12. MARIA PILAR BARBERÁ CAMBRA
  13. ANTONIO RAFAEL ESCUDERO ESCUDERO
  14. EVA MARÍA BAENA GÓMEZ
  15. ANTONIO ALCALÁ PIQUERAS
  16. PABLO LLUCH CASTELLS
  17. CRISTINA MARTÍN FUSTER
  18. VICENTE BLASCO PASTOR
  19. MARIA AMPARO NAVAS SANTIAGO
  20. FRANCISCO DAVID MONTERO GORDILLO
  21. JOSE JAVIER PERUCHO CALATAYUD
Suplentes
  1. MERCEDES MARÍA MONTAGUD PERIS
  2. ROBERT SANCHIS CASANOVA

SOM VALENCIANS (SOMVAL)

Titulares

  1. EMILIO MARTINEZ BONET
  2. JOSE ANTONIO SOLER GARCIA
  3. LAURA ALCARAZ GALLEGO
  4. JAVIER MARTINEZ MONTELL
  5. ROSARIO OSORIO QUINTANA
  6. JOSE RAMON ALCARAZ GALLEGO


VOX

Titulares

  1. JOSE RAMOS ROMERO
  2. EUGENIO LAPAGESSI VELAZQUEZ
  3. ROSA ISABEL GOMEZ PARDO
  4. RAFAEL AMOROS MARTINEZ
  5. SUSANA OLMO SALAZAR
  6. JOAQUIN VICENTE CUELLAS COLLADO
  7. ENRIQUE PERALES LOPEZ
  8. IVAN FERRUS PASTOR
  9. MARI CARMEN GARRIGOS SIMON
  10. EVA MIRALLES CALABUIG
  11. FRANCISCO JAVIER ARBIZU CASANOVA
  12. JAVIER AMAT DE LEON ARCE
  13. VICENTE ALBA CUENCA
  14. VANESA MARTOS LIEBANA
  15. NURIA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ
  16. JAIME GRAS PARDO
  17. ANTONIO ORTEGA MARTINEZ
  18. JOSE IGNACIO LLOPIS GIMENO
  19. MARIA DEL PILAR BLANCH MALDONADO
  20. TAMARA SOLIR CONTRERAS
  21. MARIA DOLORES MUÑOZ SALAS
Suplentes
  1. JUAN FRANCISCO TERUEL ANAYA
  2. MONTIEL GOMEZ RUIZ
  3. RAFAEL VICENTE RODENES LLORET

Las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante

Tras la celebración de las elecciones autonómicas y generales el pasado abril en la Comunitat Valenciana, Levante-EMV te ofrece ahora toda la información sobre las próximas elecciones municipales 2019, así como sobre las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 26M (26 de mayo). Te contamos quiénes son los candidatos de las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante, las listas electorales de cada partido que concurre a los comicios y los programas de las diferentes formaciones políticas, además de las noticias más destacadas de la campaña electoral, las curiosidades y aspectos más importantes del proceso de votación y los resultados de las elecciones municipales 2019 en la Comunitat Valenciana.
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