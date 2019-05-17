Elecciones municipales 26M en Xàtiva: Todas las listas de candidatos a las elecciones 2019

Las elecciones municipales 2019 en Xátiva se presentan este año con un total de ocho candidaturas. De entre todos los candidatos a las elecciones municipales 26M en Xàtiva, los electores tendrán que elegir a uno a quien otorgar su confianza y su voto en los próximos comicios locales.
Estas son las listas de los candidatos a las elecciones municipales 2019 en Xàtiva:
PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
- MARIA JOSE PLA CASANOVA
- MARCO ANTONIO SANCHIS FERNANDEZ
- EDUARDO LLOPIS ARNERO
- PILAR GARCIA MORELL
- VICENTE BOLUDA GRAU
- ANA DIEZ CLIMENT
- ROSA MARIA JUAREZ ESTEBAN
- DAVID OLTRA AYBAR
- MARIA ALVADORA PEREZ POMER
- ANDRES JOSE CARULL BLASCO
- MARIA FABUEL RICHART
- ANTONIO MARIN GARCIA
- MARIA CALABUIG MATEU
- VICENTE FRANCISCO ALBIÑANA SABATER
- RAFAEL OLTRA MARTINEZ
- JOAQUIN VICENTE GUEROLA MORALES
- INMACULADA SIGNES GIMENO
- OSCAR PALOP ALBERT
- LIDIA BELLVIS JULIA
- JORGE BAUSA MUÑOZ
- JOSE IGNACIO FERRI SANCHO
Suplentes
- ROSA MARIA ESTEBAN MIEDES
- ERNESTO TORRES GARCIA
- JOSE DOMINGO PARDO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
Titulares
- ROGER CERDA BOLUDA
- MARIA CONSUELO ANGULO LUNA
- JUAN IGNACIO REIG SANCHIS
- RAQUEL CABALLERO PASTOR
- PEDRO ALDAVERO LOPEZ
- LENA BARAZA LORENTE
- RICARDO MARTINEZ NAVARRO
- MARIA REMEDIOS SINISTERRA CARIÑENA
- JOSE VICENTE BENAVENT CERVERA
- MARIOLA SANCHIS DEL VALLE
- JOSE GIMENEZ RIVAS
- CARLA PASTOR SANVICTORINO
- JOSE ANTONIO CLIMENT CLIMENT
- TERESA MARTI ESTORNELL
- RAFAEL PENADES PLA
- MARIA CRISTINA MOLINA RODENAAS
- FRANCISCO CABRERIZO SOLER
- MARIA LAURA FENOLLAR SANCHIS
- RAFAEL FERNANDO FUSTER MEJIAS
- PAULA SANTAMARIA MARTINEZ
- RAFAEL LLORENS GOSALBEZ
Suplentes
- MARIA ISABEL INIESTA DE LA HOZ
- RICARDO SORIANO NAVALON
- ANA MARIA DIEGO VICEDO
COMPROMÍS PER XÀTIVA
Titulares
- FERRAN MIGUET AZNAR
- MARÍA ROCA VILA
- JORDI GIMENO MARZAL
- JOSEP MARIA SEBASTIÀ DOMENECH
- MARÍA CASTELLÓ ANDRÉS
- JOAN MARTÍNEZ BOTELLA
- ISABEL SERRA MARCO
- YVETTE VIDAL VAÑO
- ELISEO OVIEDO MILLÁN
- JOSEP MANEL GARCÍA COMPANY
- MARIA REIS GALLEGO PERALES
- MIGUEL ANGEL BONET MARCOS
- JESUS XAVIER VIDAL TORRELLA
- MARIA DOLORS GRAMAGE NAVARRO
- RICARDO ARTIGAU HILARIO
- JOAQUIN LUIS SANCHIS BACETE
- MARIA TERESA ROCA SÁNCHEZ
- DAVID GARCÍA MICÓ
- JOSE MANUEL DELEGIDO MORANT
- ANA MARÍA GRAU QUILES
- JOAN JOSEP GARCÍA TEROL
Suplentes
- MARIA DOLORES CUBERO MORALES
PLATAFORMA PER XÀTIVA (PER XÀTIVA)
Titulares
- MARIA EMPAR PENADES ESTRELA
- RAFAEL SUÑER TORMO
- MARIA NIEVES BATALLER SANCHIS
- JOSE MANUEL CHAFER DESCALS
- PABLO ALBERT BARBERA
- LORENA CAYUELA BELLVER
- RAFAEL PASTOR FUSTER
- FRANCISCA GOZALBEZ SAHUQUILLO
- PEDRO SERRA MERCE
- AIDA ESTRADA COMPANY
- RAUL VIDAL I HUERTA
- AITANA ALFARO BATALLER
- SERGIO ALVENTOSA ALCOCER
- CECILIA GIL HERNANDIZ
- JOSEP SALVADOR MOSCARDO BATALLER
- ANGELA ALFARO BATALLER
- JOSEP MANUEL VIDAL JUAN
- FERNANDO HUERTA TORMO
- MARIA VICTORIA CABRERIZO JIMENO
- LLUIS BORONAT HIDALGO
- CRISTINA SUÑER TORMO
Suplentes
- FERRAN FELIU REIG
- ENRIQUE DIEGO VENTURA
SEGUIM ENDAVANT (XÀTIVA UNIDA)
Titulares
- MIGUEL ANGEL LORENTE LÓPEZ
- MARIA AMOR AMORÓS GIMÉNEZ
- ALFRED BOLUDA PERUCHO
- FRANCESCA CHAPI ALBERO
- HECTOR CUENCA MARTÍNEZ
- ESTRELLA JIMÉNEZ GARCÍA
- ANDRÉS GARCÍA ALBERT
- MIGUEL ALCOCEL MASET
- MARIA DESAMPARADOS VERA CUCÓ
- ÁNGELA LORENTE GUEROLA
- CARLES SÁNCHEZ POVEDA
- SUSANA GOMAR SUÁREZ
- MANUEL CASTELLÓ MOLLA
- MARISOL FELIPE GALLARDO
- JOSE VICENTE MONTANER GARCÍA
- SARA GOSALBES CHÁFER
- ALEJANDRO HELLÍN VALLÉS
- MARIA JOSÉ GAMBIN RIBERA
- JESÚS FERRANDO GOZALBES
- CARLOS SÁNCHEZ ALMOGUERA
- XAVIER-MARIA PENYA-ROJA SANXIS
Suplentes
- TERESA DE JESÚS MARCO HERNÁNDEZ
- JOSEP ALMIÑANA GARCÍA
- MARIA ARRATE DE LA TORRE FERNÁNDEZ
- DIEGO DENIA MEDRANO
- MARIA LUISA GARCÍA BATALLER
- JOSUÉ CAMPAYO PATIÑO
- NIEVES AURA BARBERÁ
- ANTONI PAU LÓPEZ MARTÍNEZ
- MARIA CONCEPCIÓN DUET BEL
- PEDRO ALIAGA PÉREZ
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Titulares
- JUAN GINER COMPANY
- MARÍA BELTRÁN FERRERO
- JESUS JAVIER GARCÍA PAÑOS
- JOAN SOLER SANCHIS
- YOLANDA PÉREZ FERRI
- CARLOS TORREGROSA MEDINA
- MARIA ISABEL NAVAS SANTIAGO
- RAFAEL ALEJANDRO LLÁCER CLIMENT
- SYLVIA LLOBELL MUÑOZ
- JOSE JUAN SANCHIS ALMIÑANA
- ALFONSO FRANCÉS VILLAROYA
- MARIA PILAR BARBERÁ CAMBRA
- ANTONIO RAFAEL ESCUDERO ESCUDERO
- EVA MARÍA BAENA GÓMEZ
- ANTONIO ALCALÁ PIQUERAS
- PABLO LLUCH CASTELLS
- CRISTINA MARTÍN FUSTER
- VICENTE BLASCO PASTOR
- MARIA AMPARO NAVAS SANTIAGO
- FRANCISCO DAVID MONTERO GORDILLO
- JOSE JAVIER PERUCHO CALATAYUD
Suplentes
- MERCEDES MARÍA MONTAGUD PERIS
- ROBERT SANCHIS CASANOVA
SOM VALENCIANS (SOMVAL)
Titulares
- EMILIO MARTINEZ BONET
- JOSE ANTONIO SOLER GARCIA
- LAURA ALCARAZ GALLEGO
- JAVIER MARTINEZ MONTELL
- ROSARIO OSORIO QUINTANA
- JOSE RAMON ALCARAZ GALLEGO
VOX
Titulares
- JOSE RAMOS ROMERO
- EUGENIO LAPAGESSI VELAZQUEZ
- ROSA ISABEL GOMEZ PARDO
- RAFAEL AMOROS MARTINEZ
- SUSANA OLMO SALAZAR
- JOAQUIN VICENTE CUELLAS COLLADO
- ENRIQUE PERALES LOPEZ
- IVAN FERRUS PASTOR
- MARI CARMEN GARRIGOS SIMON
- EVA MIRALLES CALABUIG
- FRANCISCO JAVIER ARBIZU CASANOVA
- JAVIER AMAT DE LEON ARCE
- VICENTE ALBA CUENCA
- VANESA MARTOS LIEBANA
- NURIA MERCEDES MARTINEZ GOMEZ
- JAIME GRAS PARDO
- ANTONIO ORTEGA MARTINEZ
- JOSE IGNACIO LLOPIS GIMENO
- MARIA DEL PILAR BLANCH MALDONADO
- TAMARA SOLIR CONTRERAS
- MARIA DOLORES MUÑOZ SALAS
Suplentes
- JUAN FRANCISCO TERUEL ANAYA
- MONTIEL GOMEZ RUIZ
- RAFAEL VICENTE RODENES LLORET
Las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante
Tras la celebración de las elecciones autonómicas y generales el pasado abril en la Comunitat Valenciana, Levante-EMV te ofrece ahora toda la información sobre las próximas elecciones municipales 2019, así como sobre las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 26M (26 de mayo). Te contamos quiénes son los candidatos de las elecciones municipales 2019 en Valencia, Castellón y Alicante, las listas electorales de cada partido que concurre a los comicios y los programas de las diferentes formaciones políticas, además de las noticias más destacadas de la campaña electoral, las curiosidades y aspectos más importantes del proceso de votación y los resultados de las elecciones municipales 2019 en la Comunitat Valenciana.