Lo primero, ¿a qué dedica ahora sus horas?

Pues a hacer y a dedicarme a lo mismo que hacía antes de mi dedicación eventual a la política. He estado 4 años en primerísima línea de la política. Es un tiempo más que suficiente para saber lo que se mueve “encima del escenario” y también “entre bambalinas”. Se aprende mucho. Lo bueno y lo malo de la política.

¿Echa de menos la espuma de la política?

Bueno, es que yo he mamado la política desde muy joven. Me apasionaba y me gusta la política. Me encanta el debate y el intercambio de ideas. Convencer e intentar ser lo más empático posible para tratar de entender al que tienes delante. Eso es lo mejor, lo más apasionante de la actividad política. Por lo menos para mí.

¿Le queda la sensación de que dejó más enemigos que amigos?

En absoluto. Tenía muy pocos amigos políticos antes de la política y una vez terminé mi labor parlamentaria tuve muchos más amigos que cuando comencé. Esa es una parte importante también de la política, o al menos de los que la vemos como una actividad de encuentro y no de desencuentro. Tengo buenos nuevos amigos, y disfruto con ellos en mi vida personal. A algunos ya los conocía antes de comenzar la labor parlamentaria. Además, soy de los que puedo decir que tengo amigos de todos los colores políticos. Muchos amigos del Pp a los que adoro. También en Psoe y en grupos nacionalistas. Es un lujo poder realizar actividades fuera de la política sin la necesidad de discutir o debatir de política. Tengo aún muy presente el día de mi boda. Acudieron invitados amigos de absolutamente todos los grupos parlamentarios. Entrañable.

-¿Asume el papel de visionario del camino errático que había emprendido Ciudadanos cuando decidió abandonar e ir con un grupo de compañeros a los no adscritos?

Jaja. Bueno no. Tampoco había que ser un adivino. Ellos mismos iban dictando hacía donde querían conducir al partido. Y lo hicieron, y también dijimos que se equivocarían, como así ha sido. Ciudadanos nació como un proyecto progresista, transversal, ecologista, con la participación de la sociedad civil y con muchas ideas nuevas y frescas, sin abrazar banderas. Hoy en día nadie podría definir a Ciudadanos dentro de esos parámetros salvo que se haya tomado muchas copas. Una pena, un proyecto que nació con ilusión y que unos pocos se cargaron. Rivera lo definía al nacer como un partido de izquierdas o de centro izquierda. Hoy no podrían repetirlo tres veces seguidas sin reírse. Lo peor que vivimos en esa época fueron los insultos incluso personales que recibimos los que anunciamos lo que iba a suceder. Ahora no se les ve ni se les oye por ningún lado. Fue de un cinismo como nunca he visto.

¿Ciudadanos ya no es una opción necesaria?

No, no lo es. Lo que propone hoy Ciudadanos lo tienes en el PP e incluso muchas propuestas en Vox. Tal cual. Si uno observa con detenimiento incluso las manifestaciones de diputados y concejales que han ido terminando su andadura en esta legislatura uno se percata que no es que ahora piden el voto para PP, sino que ya con sus actitudes y decisiones ya estaban aplaudiendo efusivamente las propuestas políticas del PP.

¿Albert Rivera o Arrimadas? ¿Quién es más culpable de lo sucedido con Cs?

Ambos dos, en más o menos medida. Uno era el “director” de la orquesta e Inés no respiraba ni se quejaba, sino que hacía seguidismo estricto de lo que salía del Comité que dirigía Albert. Pienso que Albert tenía mucha más capacidad política que Inés. De hecho, Arrimadas ganó unas elecciones, y se dedicó toda la legislatura a retirar lazos amarillos, abrazar la bandera de España y poco más. Yo creo que se esperaba muchísimo más de ella en un territorio que estaba viviendo una convulsión política y social. Algunas imágenes fueron penosas. Si lo único que aportas es el aplauso y tu alegría cuando ves a un adversario ingresar en prisión, pues no sé, pero eso dice mucho de tu capacidad para llegar a acuerdos, para decidir de forma acertada y sobre todo para proponer cosas positivas que acerquen a los ciudadanos y no los separe aún más de lo que están. Para mi una decepción como líder.

¿Qué piensa cuando ve a antiguos compañeros ahora integrarse en el PP?

Todo en orden. Algunas imágenes son tan patéticas que prefiero no manifestarme al respecto. Sobre todo, porque uno los escuchaba hace tan solo tres o cuatro años y… decir que cambiar la ideología del partido en estatutos y pasar a llamarnos liberales era un “mero cambio semántico” y que éramos poco menos que unos exagerados que tergiversaban la verdad. No hay nada malo en integrarse en uno u otro partido. Lo malo es haber tenido actitudes penosas antes, durante, y estoy seguro que futuras. Lo he vivido muy de cerca. Creo que un partido político tiene que evaluar muy bien lo que aporta quien llega aterrizado en paracaídas, lo que aporta, lo que suma, si es que suma, o resta. Pero allá cada cual, no tenemos porque coincidir en esos perfiles, claro está.

¿Y a usted, le siguen tentando para cargos o listas?

Antes me cortaría la lengua que participar conversaciones privadas. Dicho esto. En su día y un año antes de finalizar mi legislatura ya anuncié por tierra, mar y aire que no seguiría en política activa durante un tiempo. Necesitaba respirar, coger aire y sobre todo no perder la perspectiva de donde vengo, de quien soy, de quien quiero ser y darle también tiempo al tiempo y a mí mismo. Quería volver a disfrutar de mis amigos, de mi familia, de no estar pendiente de tantas cosas como tienes que estar pendiente en política. Y lo conseguí. Ciertamente lo conseguí. Y me alegro. Agradecido siempre a quien se interesó y a quien se interesa por mí.

¿Más en la órbita de Compromís que del PSPV en este momento?

Jaja. ¿Por qué tanta gente piensa eso? Lo veo y lo compruebo en rrss, y también alguna vez en la calle, porque alguna vez me paran en la calle o en un lugar público y me saludan y me dicen “yo soy de Compromís de tal sitio”. Tengo buenos amigos en Compromís. Gente a la que adoro. Comprometida con unos valores y unas ideas. Muy trabajadores. Lo hicieron muy bien en Corts Valencianes. Tienen una cosa buena y una mala, y la mala les penaliza a veces demasiado. La buena es que al ser un abanico de partidos se retroalimentan de ideas, son más plurales, pero de ahí también su gran inconveniente, los acuerdos. Es más difícil llegar a acuerdos cuando hay muchas banderas distintas que cuando solo ondea una. En eso radica también su mérito. En Compromís hay nacionalistas, no nacionalistas, de izquierdas, no tan de izquierdas, independentistas o soberanistas, pero todos defienden una cosa que a mí me gusta y esto es el sentimiento valencianista. Su territorio. En el PSPV también existe un ala más “nacionalista” y buenos activos que lo hacen un proyecto necesario e imprescindible en el marco del territorio valenciano. Veremos como Compromís asume el golpe de no contar con la que ha sido el bastión indiscutible de la coalición durante tantos años. Si va a tener mucha repercusión electoral o no. Mónica Oltra es un pilar fundamental. Conozco a amigos que me decían que votaban a Oltra y no al Compromís, por su compromiso contra la corrupción.

¿Tercer Botànic o cambio? ¿Qué cree mejor para la C. Valenciana?

Bueno, lo mejor para el territorio valenciano lo decidirán los ciudadanos en las urnas. Y una cosa es lo que uno quiere que pase y otra la que uno cree que puede pasar. Todo está muy abierto. Creo que Carlos Mazón es un hueso duro de roer, creo que sería un grave error infravalorarlo, como en ocasiones se está haciendo.

Ahora que ve el partido desde la grada, ¿cree que hay algún asunto, algún enfoque, que están ignorando los gobernantes valencianos y no deberían hacerlo?

Todo siempre es mejorable en la actividad política y obviamente en la acción de gobierno. Hay detalles del president Puig que me han gustado en las dos legislaturas, y sobre todo en esta última, que es el reconocimiento de que no todo se hace bien y de que precisamente todo es mejorable. Pedir disculpas en política no es habitual, es más, es muy raro y extraordinario. Se puede entender que los que nos gobiernan se equivoquen, lo que sería imperdonable es la soberbia, la falta de empatía, y ciertamente veníamos de un periodo muy negro en la política valenciana donde el alejamiento con el sentimiento del ciudadano era tremendo. Insalvable diría yo. Y por eso el PP perdió el rumbo y el gobierno. Espero que quien gobierne no vuelva a caer en ese tipo de errores. Es fatídico generar desesperación de los ciudadanos, precisamente por parte de aquellos que son los que tienen que aportar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Confío en que eso ya no ocurra nunca. Se admitirán siempre los errores, pero nunca la prepotencia.