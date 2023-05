La vicealcaldesa de Valencia y candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía de la ciudad, Sandra Gómez, criticó la sanción que ha impuesto el Comité de Competición de la Federación Española al Valencia CF por los insultos racistas a Vinicius Jr en el encuentro ante el Real Madrid del domingo, por estar basada en "cuestiones que no son ciertas" al generalizar ese comportamiento y apuntó que existe "una campaña de desprestigio" iniciada "desde Madrid".

En una entrevista en À Punt, Gómez expresó "en primer lugar" su indignación "contra los racistas, contra las personas que insultaron en el Mestalla y que han generado tanto daño a la imagen de la ciudad de Valencia".

"El racismo tiene que quedar fuera de todos los ámbitos, del personal, del familiar y del laboral y por supuesto del deportivo. Mi más rotunda condena a todas esas personas que han dañado tanto la imagen de nuestra ciudad y celebro la rápida decisión (del Valencia CF) de localizar y expulsar de por vida a esa gente que no representa ni a Valencia ni al valencianismo", añadió.

Pero la dirigente socialista subrayó que "Valencia no es racista, Mestalla no es racista, la afición del Valencia no es racista" y afirmó que "hay una campaña injusta de desprestigio" a la ciudad y que es "un relato iniciado desde Madrid" que daña la "imagen y la reputación" del municipio. "Valencia va a acoger los Gay Games, somos una ciudad abierta, plural y diversa, que fomenta los valores del respeto", afirmó.

Además, aseguró que el Comité de Competición en su argumentación recoge "cuestiones que no son ciertas, como que hubo un grito generalizado, un insulto generalizado a un jugador" y dijo que de forma "unánime" se debe rechazar ese punto.

También dijo haber echado de menos "políticos y políticas que sean más contundentes con esto" y dijo haber escuchado únicamente al president de la Generalitat, Ximo Puig, y al concejal socialista Borja Sanjuán, aunque han sido varios los políticos que se han pronunciado al respecto.