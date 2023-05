Vicente Ferrer Roselló: "La política tiene algo de adictiva que nunca acabas de desengancharte"

¿A qué se dedica hoy?

Hago análisis de inteligencia y disfruto todo lo que puedo de mi familia y de mis amigos.

¿Echa de menos la espuma de la vida pública?

Ja Ja Ja. Tanto como ella me echa de menos a mí. La política tiene algo de adictiva así que nunca acabas de desengancharte del todo.

Viajó políticamente de Unión Valenciana al PP. ¿Dónde se situaría hoy ideológicamente?

Soy militante del PP desde hace mas de veinte años y por otro lado siempre me han gustado las políticas serias con un toque de sentido común así que estoy donde estaba. En política ser ocurrente y divertido está bien, siempre que no sea a costa del dinero de los contribuyentes, pero para gobernarnos prefiero la gente seria, rigurosa y sensata, las cosas salen mejor y mas baratas y yo he encontrado muchas personas así en el PP, Mazón y Catalá son dos ejemplos de ello.

No hay buena prensa sobre quienes cambian de partido. ¿Cómo lo ve? ¿Hay miedo al salto?

Mi caso es algo mas complicado, yo era secretario general de Unión Valenciana cuando Vicente González Lizondo era presidente del partido y nos expulsaron a los dos juntos en el mismo expediente, no me arrepiento, lo volvería a hacer, Vicente se lo merecía. Cada caso es diferente y resulta difícil penetrar las razones de cada uno, pero, en cualquier caso, persistir en el error es una estupidez.

¿La historia del valencianismo es la historia de un fracaso?

No, el valencianismo pervive en el ánimo de la mayoría de los valencianos y hoy quien asume la defensa de esos valores es sin lugar a dudas el PP y no se debe olvidar que, en buena medida fue el PP el que en mayor medida contribuyó a pacificar el problema. En todo caso, puede hablarse del fracaso de UV pero de eso somos responsables, en mayor o menor medida, todos los que la dirigimos porque los militantes eran una gente estupenda.

¿Cree que se ha usado demasiado la lengua con fines políticos?

Los valencianos somos un pueblo antiguo y culto, y los lunes al volver al trabajo, mientras otros hablan de fútbol, nosotros discutimos de filología. En serio, creo que no, la lengua es un arma política poderosísima, creo que fue Fuster el que dijo «la lengua hace al pueblo» y aquí ha habido momentos en que parecía que algunos no sabían a que pueblo pertenecíamos. En cualquier caso, ha sido siempre una cuestión política no filológica. De hecho yo siempre he creído que la pervivencia de la idea de España se jugaba en Valencia y en Navarra. Si unos y otros aceptáramos las constantes invitaciones del nacionalismo vasco y catalán, y mira que tienen invertido dinero y esfuerzo en el asunto, se alcanzaría la masa crítica y este país tendría las horas contadas.

¿Cree necesario un cambio o al Gobierno de Puig le queda recorrido?

Creo que necesitamos urgentemente un cambio en la Comunidad Valenciana tanto como lo necesitamos en el Gobierno de España y ambas cosas van estrechamente unidas. No voy a darle razones para ese cambio, están en la mente de todos y esta es una entrevista breve, digamos que no hay una sola razón para no abordarlo.

¿Cree que existe una amenaza real del ‘catalanismo’ hoy?

Una de las mayores aportaciones a la filosofía de Occidente la hizo Rafael, el Gallo, el torero, cuando dijo «Hay gente pa to» y si hay gente para todo puede pasar de todo, yo le invito a que vea los programas de ERC, JxCat y la CUP o el dinero que invierte en este asunto la Generalitat de Catalunya y la calculada ambigüedad de algunas formaciones políticas valencianas cuando abordan este tema, de manera que sin histrionismos mejor si no perdemos el hilo, por lo que pueda depararnos el futuro.

¿Con qué aprendizaje se queda de su paso por la primera línea política?

Es verdad que en treinta años he visto de todo y no todo bueno, pero puedo asegurarle que de la inmensa mayoría de quienes se dedican a la política he podido aprender lealtad, capacidad de sacrificio y voluntad de servicio. Eso es algo que he visto en todos los partidos, con independencia de que estuvieran mas o menos acertados en sus decisiones. En general puedo decir que he aprendido mucho de las personas que al final es lo importante y agradezco mucho la oportunidad de haber trabajado con gente fantástica.

¿Qué le hubiera gustado hacer y no hizo en su tiempo en cargos en la Diputación de Valencia?

Fui cinco años Vicepresidente Primero y Diputado de Cultura, creo que hicimos muchas cosas, en buena medida porque conté con el apoyo de unos funcionarios muy profesionales, entusiastas y entregados a la causa, pero en política por mas que hagas siempre se te queda mucho en el tintero. No fue ni mucho menos lo mas importante que se nos quedó por hacer pero a nivel anecdótico le diré que por alguna razón, seguramente mi afición a la historia, lamento en muchas ocasiones que no me diera tiempo a instalar en la ciudad de Valencia una estatua dedicada a su fundador, el cónsul Décimo Junio Bruto, debemos ser la única ciudad del mundo que no tiene un solo recuerdo para quien la fundó y siempre me pareció muy poco agradecido.